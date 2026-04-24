Διπλωματικό θρίλερ στο Ισλαμαμπάντ: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ για συνομιλίες με το Ιράν – Στο Πακιστάν και ο Αραγτσί

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν για να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν στο CNN δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν σχεδιάζει προς το παρόν να μεταβεί στο Πακιστάν, δεδομένου ότι ούτε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, συμμετέχει, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Ο Γκαλιμπάφ θεωρείται εσωτερικά από τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ιράν και ομόλογος του Βανς.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος θα είναι σε ετοιμότητα για να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ εάν προχωρήσουν οι συνομιλίες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, και μέλη του προσωπικού του θα βρίσκονται στο Πακιστάν και θα παραστούν στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακσί αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή το βράδυ με μια μικρή ομάδα.

Οι Πακιστανοί μεσολαβητές αναμένουν ότι θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσαν οι κυβερνητικές πηγές.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι μια αμερικανική ομάδα logistics και ασφάλειας βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ για να διευκολύνει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Η παρουσία του Αραγτσί με περιορισμένη αντιπροσωπεία υποδηλώνει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των διαβουλεύσεων, οι οποίες –εφόσον επιβεβαιωθούν– θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επρόκειτο να ξεκινήσουν συνομιλίες στην πακιστανική πρωτεύουσα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια αποστολής του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα ξεκινήσει σήμερα ένα ταξίδι που περιλαμβάνει επισκέψεις στο Ισλαμαμπάντ, στο Μασκάτ και στη Μόσχα, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

“Ο σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι να διεξαγάγει διμερείς διαβουλεύσεις, και να συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και την τελευταία κατάσταση στον πόλεμο που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς εναντίον του Ιράν”, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

