ΝΔ: Σε ετοιμότητα για εκλογές οποιαδήποτε στιγμή θέτει το κόμμα ο Κυρανάκης – Επίθεση σε Τσίπρα, ελιγμός με Σαμαρά  

Η πρώτη ομιλία ενός νέου γραμματέα είναι πάντα κάτι περισσότερο από μια τυπική ευχαριστήρια αναφορά. Είναι η στιγμή που το πρόσωπο που επέλεξε ο αρχηγός αποκαλύπτει πώς αντιλαμβάνεται την αποστολή του.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή, έδωσε ένα δείγμα γραφής που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Η Πειραιώς περνά σε καθεστώς προεκλογικής ετοιμότητας και ο νέος γραμματέας αναλαμβάνει ρόλο εμψυχωτή της βάσης, με εντολή να ξυπνήσει τα αντανακλαστικά ενός κομματικού μηχανισμού που μετά από επτά χρόνια εξουσίας δείχνει σημάδια κόπωσης.

Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το γενεακό αφήγημα. Ο κ. Κυρανάκης δεν μίλησε ως στέλεχος που πήρε προαγωγή αλλά ως εκπρόσωπος μιας ολόκληρης γενιάς, εκείνης που αποφοίτησε μέσα στα μνημόνια, βίωσε την ανεργία και το brain drain και επέλεξε να μείνει και να παλέψει. Η επιλογή του προσώπου του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκτά έτσι πολιτικό περιεχόμενο.

Η Νέα Δημοκρατία θέλει να μιλήσει ξανά στους σημερινούς τριαντάρηδες και σαραντάρηδες, εκεί όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τις μεγαλύτερες διαρροές προς την αποχή και τα νέα κόμματα. Η αναφορά στην Ελλάδα του 2030, όπου οι τριαντάρηδες θα είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2000, λειτουργεί ως υπόσχεση ανανέωσης αλλά και ως προειδοποίηση προς τα καθιερωμένα στελέχη. Τα ψηφοδέλτια, είπε, πρέπει να γεμίσουν με νέο αίμα. Στα αυτιά των εν ενεργεία βουλευτών η φράση αυτή ακούστηκε λιγότερο ως πανηγυρική εξαγγελία και περισσότερο ως ειδοποίηση.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η ιδεολογικοποίηση της επόμενης αναμέτρησης. Ο κ. Κυρανάκης διάλεξε να μην περιοριστεί στη διαχειριστική σύγκριση του σήμερα με το χθες. Μίλησε για μάχη ιδεών και επιτέθηκε ευθέως στην Αριστερά που, όπως είπε, επιχειρεί να επιστρέψει με επωνυμία εμφυλιοπολεμική και ρητορική ακραία διχαστική.

Η αιχμή για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ήταν η πιο σκληρή στιγμή της ομιλίας και προδιαγράφει τη γραμμή της Πειραιώς απέναντι στο νέο πολιτικό σκηνικό. Η στρατηγική της πόλωσης με τον Τσίπρα ως κεντρικό αντίπαλο επιστρέφει, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι το δίπολο με την Αριστερά συσπειρώνει την κεντροδεξιά πολυσυλλεκτικότητα αποτελεσματικότερα από οποιαδήποτε άλλη αντιπαράθεση.

Τρίτο στοιχείο, και ίσως το πιο ενδιαφέρον για τους παροικούντες την Πειραιώς, είναι η απαρίθμηση του παραταξιακού πανθέου. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μνημόνευσε όλους τους προέδρους της παράταξης, συμπεριλαμβανομένου του Αντώνη Σαμαρά. Σε μια περίοδο που τα σενάρια για κόμμα στα δεξιά της ΝΔ παραμένουν ζωντανά και η σχέση με το σαμαρικό ακροατήριο δοκιμάζεται, η αναφορά αυτή δεν ήταν τυχαία. Ήταν χειρονομία ενότητας προς τη δυσαρεστημένη δεξιά πτέρυγα, υπενθύμιση ότι η παράταξη χωράει όλες τις ευαισθησίες της.

Η ομιλία είχε όμως και ένα τέταρτο, υπόγειο μήνυμα. Οι φράσεις περί φύλλου πορείας, η διαπίστωση ότι η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και η έμφαση στην ψυχολογία του νικητή συνθέτουν εικόνα κόμματος που προετοιμάζεται για κάλπες νωρίτερα από το συνταγματικό ορόσημο της άνοιξης του 2027. Κανείς στην Πειραιώς δεν επιβεβαιώνει βεβαίως τα σενάρια πρόωρης προσφυγής, άλλωστε, ο Πρωθυπουργός, στη δική του ομιλία, μίλησε για εκλογές το 2027. Όμως η ρητορική του νέου γραμματέα δεν είναι ρητορική κόμματος που σκοπεύει να περιμένει άπραγο.

Αν κάτι έλειψε από το πρώτο αυτό δείγμα γραφής, είναι η αυτοκριτική. Η εικόνα της Ελλάδας που σηκώθηκε όρθια, με τις 560.000 νέες θέσεις εργασίας και τον υπουργό Οικονομικών στο τιμόνι του Eurogroup, είναι το αφήγημα της επιτυχίας που η κυβέρνηση θέλει να πουλήσει. Δεν απαντά όμως στο ερώτημα γιατί, παρά τα επιτεύγματα αυτά, η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει υψηλή και τα ποσοστά του κόμματος μακριά από τις δόξες των αυτοδυναμιών.

Ο κ. Κυρανάκης επέλεξε για την πρεμιέρα του τον ενθουσιασμό της νεότητας και τον κομματικό πατριωτισμό του ανθρώπου που έχει γεννηθεί μέσα στην παράταξη. Είναι μια επιλογή που ταιριάζει στον ρόλο του εμψυχωτή και του ανθρώπου που ανέλαβε ένα δύσκολο στοίχημα να αναζωογονήσει το κόμμα σε ολόκληρη την επικράτεια. Το αν αρκεί για να γίνει ξανά γαλάζιος ο χάρτης, θα το δείξουν οι κάλπες, όποτε κι αν αυτές στηθούν.

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