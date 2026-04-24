Διεθνής σάλος για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ στο νότιο Λίβανο από το Ισραήλ

Η δολοφονία της λιβανέζας δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ, ανταποκρίτριας της Al-Akhbar, σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, προκαλεί διεθνή κατακραυγή και επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τις καταγγελίες περί συστηματικής στοχοποίησης δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαλίλ σκοτώθηκε στις 22 Απριλίου, ενώ κάλυπτε τις ισραηλινές επιδρομές κοντά στο αλ-Τίρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ίδια και η φωτορεπόρτερ Ζεϊνάμπ Φάρατζ βρέθηκαν αρχικά κοντά σε όχημα που χτυπήθηκε από ισραηλινή επίθεση. Αναζητώντας καταφύγιο σε κοντινό σπίτι, παγιδεύτηκαν όταν ακολούθησε δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο — μια πρακτική που περιγράφεται από οργανώσεις ως “double-tap strike”, δηλαδή επαναληπτικό χτύπημα σε χώρο όπου έχουν ήδη συγκεντρωθεί τραυματίες ή διασώστες.

Οι καταγγελίες γίνονται ακόμη βαρύτερες από τις πληροφορίες ότι διασώστες που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο δέχθηκαν πυρά και παρεμποδίστηκαν, με αποτέλεσμα η σορός της Χαλίλ να ανασυρθεί ώρες αργότερα από τα ερείπια.

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) έκανε λόγο για ενδεχόμενο σοβαρής παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και άλλοι οργανισμοί ζητούν ανεξάρτητη διεθνή έρευνα.

Η περίπτωση της Αμάλ Χαλίλ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν πρόκειται για έναν τυχαίο θάνατο εν μέσω πολέμου. Πρόκειται για έμπειρη πολεμική ανταποκρίτρια, επί δύο δεκαετίες παρούσα στις μεθοριακές συγκρούσεις του νότιου Λιβάνου, που – όπως επανήλθε στη δημόσια συζήτηση μετά τη δολοφονία της – είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις υποψίες για εσκεμμένη στόχευση.

Η Βηρυτός μιλά ανοιχτά για έγκλημα πολέμου, ενώ η διεθνής αντίδραση υπήρξε άμεση. Από ευρωπαϊκές δημοσιογραφικές ενώσεις μέχρι οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου, το ερώτημα που επανέρχεται είναι αν η δολοφονία της Χαλίλ αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό ή μέρος μιας παγιωμένης στρατιωτικής πρακτικής.

Διότι η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα μακρύ και αιματηρό μοτίβο: Στη Γάζα, το Ισραήλ κατηγορείται εδώ και μήνες ότι διεξάγει τη φονικότερη εκστρατεία για δημοσιογράφους στη σύγχρονη ιστορία. Εκατοντάδες δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου, με διεθνείς οργανώσεις να κάνουν λόγο όχι απλώς για «παράπλευρες απώλειες», αλλά για επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε ανθρώπους του Τύπου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δολοφονία της Αμάλ Χαλίλ δεν διαβάζεται απλώς ως άλλη μία απώλεια σε εμπόλεμη ζώνη. Διαβάζεται ως κρίκος σε μια αλυσίδα που πυκνώνει επικίνδυνα.

Το πλέον σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ακριβώς η κυνική ακολουθία των γεγονότων: αρχικό χτύπημα, καταφυγή σε υποτιθέμενα ασφαλές σημείο, δεύτερη επίθεση, παρεμπόδιση διάσωσης. Για πολλούς διεθνείς παρατηρητές, αυτή η αλληλουχία δεν συνιστά απλώς στρατιωτική ενέργεια, αλλά εικόνα στοχοποίησης.

