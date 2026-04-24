24.04.2026 15:36

Σε θεραπεία για καρκίκο του προστάτη υποβλήθηκε ο Νετανιάχου – Γιατί καθυστέρησε να ενημερώσει το κοινό

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποβλήθηκε αθόρυβα σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, δήλωσε την Παρασκευή, δημοσιοποιώντας τα αποτελέσματα της ετήσιας ιατρικής του εξέτασης.

Είναι η πρώτη φορά που ο μακροβιότερος ηγέτης στην ιστορία του Ισραήλ παραδέχεται ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο Νετανιάχου, 76 ετών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για διόγκωση του προστάτη τον Δεκέμβριο του 2024, μια επέμβαση που το Γραφείο του Πρωθυπουργού είχε δημοσιοποιήσει εκείνη την εποχή. Στον τελευταίο έλεγχο που ακολούθησε την επέμβαση, ο Νετανιάχου αποκάλυψε σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι γιατροί ανακάλυψαν έναν κακοήθη όγκο στον προστάτη του, μικρότερο από ένα εκατοστό.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δημοσίευσε επίσης δύο επιστολές από τους γιατρούς του που συνοδεύουν την αποκάλυψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρόκειται για μια έγκαιρη ανίχνευση πολύ μικρών αλλοιώσεων, χωρίς μεταστάσεις, όπως επιβεβαίωσαν πέραν πάσης αμφιβολίας όλες οι άλλες εξετάσεις», ανέφερε μια επιστολή.

«Δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής», δήλωσε ο Νετανιάχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα με τον προστάτη μου που αντιμετωπίστηκε πλήρως».

Όπως υπσοτήριξε, καθυστέρησε την δημοσίευση της ετήσιας ιατρικής του έκθεσης – η οποία αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο – κατά δύο μήνες, ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ως προπαγάνδα από το Ιράν.

