Μια καθαρή πλειοψηφία των Αμερικανών κατηγορεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το Ρεπουμπλικανικό του Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Καθολική ευθύνη στον πρόεδρο για το ράλι των τιμών

Περίπου το 77% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που απάντησαν στη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, δήλωσε ότι ο Τραμπ φέρει τουλάχιστον αρκετή ευθύνη για την πρόσφατη αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Η άνοδος αυτή αποδίδεται από την κοινή γνώμη στην απόφασή του να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν μαζί με τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.

Την άποψη αυτή μοιράζονται ευρέως ψηφοφόροι από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα: το 55% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, το 82% των ανεξάρτητων και το εντυπωσιακό 95% των Δημοκρατικών επιρρίπτουν την ευθύνη στον πρόεδρο για το αυξημένο κόστος στην αντλία.

Η επίδραση στην κάλπη: Κίνδυνος για την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών

Η δυσαρέσκεια αυτή φαίνεται πως μεταφράζεται ήδη σε πολιτικό κόστος. Περίπου το 58% των ψηφοφόρων, περιλαμβανομένων ενός στους πέντε Ρεπουμπλικανούς και των δύο τρίτων των ανεξάρτητων, απάντησαν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα ήταν λιγότερο πιθανό να στηρίξουν υποψήφιους που συμφωνούν με την προσέγγιση του Τραμπ στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο πόλεμος πλήττει τα οικονομικά των νοικοκυριών και επιβαρύνει τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι αναμένεται να δυσκολευτούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ αυξάνονται οι κίνδυνοι να χάσουν και τον έλεγχο της Γερουσίας.

Το μέτωπο του Ιράν και η ενεργειακή κρίση

ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο πνευματικός ηγέτης της χώρας. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου και περιορίζοντας σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Ως συνέπεια, οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκαν στα περίπου 4 δολάρια το γαλόνι, τιμή κατά ένα δολάριο υψηλότερη σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Από τις υποσχέσεις του 2024 στον εφιάλτη του πληθωρισμού

Ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 αφού δεσμεύτηκε να μειώσει τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού που αντιμετώπιζε ο Δημοκρατικός προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει να διαψεύδει τις προσδοκίες, καθώς το 82% των ερωτηθέντων δηλώνει πλέον ότι ανησυχεί έντονα για τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, το 77% των Αμερικανών ανησυχούν έντονα για την αύξηση στις τιμές των καυσίμων, ενώ οι ερωτηθέντες που αναμένουν περαιτέρω άνοδο των τιμών μέσα στο επόμενο έτος είναι διπλάσιοι από εκείνους που ελπίζουν σε μείωση.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 4.557 ενήλικων Αμερικανών σε εθνικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων 3.577 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων) με περιθώριο σφάλματος 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Μέση Ανατολή: Νέα ένταση στο Ορμούζ – Ο Τραμπ επιμένει να απειλεί, το Ιράν βάζει νάρκες στα νερά, νέο sos για το πετρέλαιο

Τουρκία: Σοβαρά επεισόδια ανθρακωρύχων και αστυνομίας στην Άγκυρα – Δακρυγόνα, οδοφράγματα και τραυματίες (videos)

Άτυπη Σύνοδος ΕΕ: Γερμανία και Ολλανδία πιέζουν για μειωμένο προϋπολογισμό – «Απαράδεκτο, να κάνετε καλύτερες επιλογές»