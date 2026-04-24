ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:23
Μέση Ανατολή: Νέα ένταση στο Ορμούζ – Ο Τραμπ επιμένει να απειλεί, το Ιράν βάζει νάρκες στα νερά, νέο sos για το πετρέλαιο

Νέα ένταση καταγράφεται στο Στενό του Ορμούζ, καθώς το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης τοποθέτησε επιπλέον νάρκες, με τις ΗΠΑ να εντείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να εξετάζουν περαιτέρω στρατιωτικές επιλογές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Μετά την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε μέσω της πλατφόρμας Truth Social το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να εξουδετερώνει» οποιοδήποτε ιρανικό (μικρό, όπως είπε) σκάφος τοποθετεί νάρκες «χωρίς κανένα δισταγμό». Η νέα ανάπτυξη ναρκών ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδησοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, την οποία ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) έχει χαρακτηρίσει ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία της αγοράς, ξεπερνώντας ακόμη και τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Σε συνθήκες ειρήνης, περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται από τον συγκεκριμένο Πορθμό. Ωστόσο, η κίνηση έχει καταρρεύσει σε μονοψήφια επίπεδα τις περισσότερες ημέρες, από περισσότερα από 100 πλοία ημερησίως. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το Ιράν ναρκοθετεί την περιοχή από την έναρξη του πολέμου, ενώ παραμένει ασαφές εάν έχουν εντοπιστεί και εξουδετερωθεί όλες οι νάρκες της πρώτης φάσης.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο αμερικανικός στρατός εντόπισε την επιχείρηση ναρκοθέτησης και την παρακολουθεί στενά. Αξιωματούχοι γνωρίζουν τον αριθμό των νέων ναρκών που έχουν τοποθετηθεί, χωρίς ωστόσο να τον αποκαλύπτουν. Πριν από τη νέα αυτή κλιμάκωση, εκτιμήσεις έκαναν λόγο για λιγότερες από 100 νάρκες. Στην αρχή της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ εκτιμούσαν ότι είχαν καταστρέψει πάνω από το 90% των μεγάλων πλοίων ναρκοθέτησης και αποθηκών ναρκών του Ιράν, ωστόσο θεωρείται ότι παραμένουν αποθέματα κατά μήκος των ακτών.

Οι νάρκες μπορούν να τοποθετηθούν σχετικά εύκολα από μικρά σκάφη τύπου Gashti, μεγέθους αλιευτικού, που μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερις νάρκες το καθένα. Το Ιράν διαθέτει δεκάδες τέτοια σκάφη, τα οποία μπορούν να εξοπλιστούν με εκτοξευτές ρουκετών και πολυβόλα για να παρεμποδίζουν μεγάλα δεξαμενόπλοια.

Έφθασε το USS George H.W. Bush

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και η δύναμη κρούσης του έφτασαν την Πέμπτη στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Πρόκειται για το τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην περιοχή, γεγονός που ενισχύει τον ναυτικό αποκλεισμό και διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές της Ουάσιγκτον σε περίπτωση επανέναρξης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την CENTCOM, έχουν ήδη ανακατευθυνθεί 33 πλοία από την έναρξη του αποκλεισμού.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποιεί υποβρύχια drones για επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στο Στενό. Παράλληλα, η ανακοίνωση Τραμπ υποδηλώνει ότι πλοία αντιμετώπισης ναρκών, όπως τα USS Chief και USS Pioneer, ενδέχεται επίσης να επιχειρούν στην περιοχή. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να υποστηρίζονται από ειδικά ελικόπτερα και αεροσκάφη επιτήρησης, αν και ειδικοί επισημαίνουν ότι το Ορμούζ αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη θαλάσσια ζώνη λόγω της απειλής ιρανικών επιθέσεων.

