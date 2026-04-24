search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.04.2026 12:49

Άτυπη Σύνοδος ΕΕ: Γερμανία και Ολλανδία πιέζουν για μειωμένο προϋπολογισμό – «Απαράδεκτο, να κάνετε καλύτερες επιλογές»

24.04.2026 12:49
Οι ηγέτες της Γερμανίας και της Ολλανδίας ζήτησαν σήμερα να μειωθούν κάποιες δαπάνες που περιλαμβάνονται στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, λίγο προτού ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ των 27 χωρών μελών οι οποίες πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κοινή θέση ως τον Ιούνιο.

«Ενημέρωσα ήδη τους συναδέλφους μου ότι θα χρειαστεί να θέσουμε νέες προτεραιότητες και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μειώσουμε τις δαπάνες σε κάποιους τομείς», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στους δημοσιογράφους από την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στη Λευκωσία της Κύπρου. Για τη Γερμανία «το αυξημένο χρέος είναι εκτός συζήτησης και τα ευρωπαϊκά ομόλογα επίσης», πρόσθεσε ο Μερτς.

Εντονη αντίδραση από την Ολλανδία

«Το ποσό του προϋπολογισμού (σ.σ. με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί σημαντικά», εκτίμησε από την πλευρά του ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, ζητώντας από την Ευρώπη «να κάνει καλύτερες επιλογές».

Το σχέδιο του προϋπολογισμού που καταρτίστηκε από την Κομισιόν θα «αυξήσει ραγδαία» τη συνεισφορά της Ολλανδίας, «κάτι που είναι απαράδεκτο», κατήγγειλε.

Οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν ως τον Ιούνιο σε κοινές θέσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (2028-2034), προτού ξεκινήσουν δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες ελπίζουν να ολοκληρωθούν ως τον Δεκέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει προϋπολογισμό ύψους 2 τρισεκ. ευρώ.

Από την πλευρά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εγκρίνει την Τρίτη αύξηση 10% στα ποσά που αφορούν διάφορα προγράμματα, κυρίως τη γεωργία.

Για να χρηματοδοτηθεί η αύξηση αυτή οι ευρωβουλευτές θέλουν να αναδιαρθρώσουν τα χρέη που σχετίζονται με την πανδημία αντί να τα αποπληρώσουν και προτείνουν νέους φόρους, ιδίως για τους ψηφιακούς κολοσσούς.

«Ο τρέχων προϋπολογισμός μάς δίδαξε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις κρίσεις και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Χρειαζόμαστε φρέσκα χρήματα», εκτίμησε η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Από την πλευρά του ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, η χώρα του οποίου αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του έτους, επεσήμανε ότι αναμένει πως οι διαπραγματεύσεις θα είναι περίπλοκες.

«Θα χρειαστεί να κάνουμε συμβιβασμούς και θα είναι δύσκολο να συμβιβαστούν οι προτεραιότητες όλων με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Μάλιστα, ορισμένοι πιστεύουν ότι ο προϋπολογισμός είναι ήδη πολύ υψηλός. Άλλοι, αντίθετα, τον θεωρούν ανεπαρκή», σχολίασε.

Διαβάστε επίσης:

Politico: Τρία σενάρια για τον καλοκαιρινό τουρισμό στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζουν ο πόλεμος, οι τιμές των εισιτηρίων και η έλλειψη αεροπορικών καυσίμων

ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης χαλαρώνει τους περιορισμούς για προϊόντα κάνναβης

Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Εξώδικο «γροθιά» από τους γονείς του μικρού Παναγιώτη κατά του Δημάρχου Ηλιούπολης: «Εργαλειοποίησε το παιδί μας για πολιτικό όφελος»

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 18χρονο και τις 20χρονες

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιάννης Πάριος – «Όλη η ζωή μου» στο Θέατρο Παλλάς – Έξτρα ημερομηνίες Μαΐου

ΘΕΑΤΡΟ

Πέτρος Γαϊτάνος – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο θέατρο Ακροπόλ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρέθηκε βουλευτής της ΝΔ που στηρίζει Σκέρτσο για τις «πελατειακές σχέσεις» πολιτών και πολιτικών – Είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης…

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:21
ΕΛΛΑΔΑ

Εξώδικο «γροθιά» από τους γονείς του μικρού Παναγιώτη κατά του Δημάρχου Ηλιούπολης: «Εργαλειοποίησε το παιδί μας για πολιτικό όφελος»

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 18χρονο και τις 20χρονες

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιάννης Πάριος – «Όλη η ζωή μου» στο Θέατρο Παλλάς – Έξτρα ημερομηνίες Μαΐου

1 / 3