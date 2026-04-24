Άτυπη Σύνοδος ΕΕ: Γερμανία και Ολλανδία πιέζουν για μειωμένο προϋπολογισμό – «Απαράδεκτο, να κάνετε καλύτερες επιλογές»

Οι ηγέτες της Γερμανίας και της Ολλανδίας ζήτησαν σήμερα να μειωθούν κάποιες δαπάνες που περιλαμβάνονται στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, λίγο προτού ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ των 27 χωρών μελών οι οποίες πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κοινή θέση ως τον Ιούνιο.

«Ενημέρωσα ήδη τους συναδέλφους μου ότι θα χρειαστεί να θέσουμε νέες προτεραιότητες και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μειώσουμε τις δαπάνες σε κάποιους τομείς», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στους δημοσιογράφους από την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στη Λευκωσία της Κύπρου. Για τη Γερμανία «το αυξημένο χρέος είναι εκτός συζήτησης και τα ευρωπαϊκά ομόλογα επίσης», πρόσθεσε ο Μερτς.

Εντονη αντίδραση από την Ολλανδία

«Το ποσό του προϋπολογισμού (σ.σ. με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί σημαντικά», εκτίμησε από την πλευρά του ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, ζητώντας από την Ευρώπη «να κάνει καλύτερες επιλογές».

Το σχέδιο του προϋπολογισμού που καταρτίστηκε από την Κομισιόν θα «αυξήσει ραγδαία» τη συνεισφορά της Ολλανδίας, «κάτι που είναι απαράδεκτο», κατήγγειλε.

Οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν ως τον Ιούνιο σε κοινές θέσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (2028-2034), προτού ξεκινήσουν δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες ελπίζουν να ολοκληρωθούν ως τον Δεκέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει προϋπολογισμό ύψους 2 τρισεκ. ευρώ.

Από την πλευρά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εγκρίνει την Τρίτη αύξηση 10% στα ποσά που αφορούν διάφορα προγράμματα, κυρίως τη γεωργία.

Για να χρηματοδοτηθεί η αύξηση αυτή οι ευρωβουλευτές θέλουν να αναδιαρθρώσουν τα χρέη που σχετίζονται με την πανδημία αντί να τα αποπληρώσουν και προτείνουν νέους φόρους, ιδίως για τους ψηφιακούς κολοσσούς.

«Ο τρέχων προϋπολογισμός μάς δίδαξε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις κρίσεις και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Χρειαζόμαστε φρέσκα χρήματα», εκτίμησε η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Από την πλευρά του ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, η χώρα του οποίου αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του έτους, επεσήμανε ότι αναμένει πως οι διαπραγματεύσεις θα είναι περίπλοκες.

«Θα χρειαστεί να κάνουμε συμβιβασμούς και θα είναι δύσκολο να συμβιβαστούν οι προτεραιότητες όλων με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Μάλιστα, ορισμένοι πιστεύουν ότι ο προϋπολογισμός είναι ήδη πολύ υψηλός. Άλλοι, αντίθετα, τον θεωρούν ανεπαρκή», σχολίασε.

