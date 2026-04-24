Δοκιμή Xpeng G6 Long Range Pro RWD – Τι σχέση έχει με το jet Gulfstream G6

Σε έναν κόσμο όπου το αυτοκίνητο τείνει να γίνει ψηφιακή εμπειρία, το Xpeng G6 δείχνει τι σημαίνει tech-first προσέγγιση

του Θέμη Θεοδωρόπουλου, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει πολλές tech εταιρείες να προσπαθούν να εισχωρήσουν στο κόσμο της αυτοκίνησης με ένα δικό τους προϊόν, επενδύοντας τεράστια ποσά στην εξέλιξη ενός μοντέλου. Οι περισσότερες… τα παρατάνε κάπου στη διαδρομή, όπως για παράδειγμα η Apple, η Sony ή η Dyson. Υπάρχουν όμως και μερικές εξαιρέσεις, με μία μονάχα να έχει καταφέρει να φτάσει στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η Xpeng ιδρύθηκε το 2014 και πολύ γρήγορα έγινε ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ενώ οι περισσότερες εταιρείες αυτοκινήτων δίνουν βαρύτητα στα μηχανικά εξαρτήματα ενός αυτοκινήτου, η Xpeng είναι από τη σύλληψη της, μια εταιρεία τεχνολογίας και λογισμικού, άρα επικεντρώνεται σε κάτι εντελώς διαφορετικό: τον τρόπο που οι καταναλωτές αλληλοεπιδρούν με τη μοντέρνα τεχνολογία. Και σήμερα, την εποχή που το software αρχίζει να έχει μεγαλύτερη σημασία από το hardware στην αυτοκίνηση, η Xpeng έχει προβάδισμα.

Τα selling points των καινούργιων αυτοκινήτων δεν είναι η αίσθηση στο τιμόνι ή πόσα πλευρικά G «βγάζουν» στο skidpad. Θέλουν απλώς να πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β με τον πιο άνετο αλλά ταυτόχρονα στιλάτο τρόπο. Οι νέοι ανυπομονούν για τα αυτόνομα αυτοκίνητα ώστε να περνούν περισσότερο χρόνο κοιτώντας μια από τις οθόνες γύρω τους, παρά οδηγώντας. Μέχρι η πλήρως αυτόνομη οδήγηση να νομιμοποιηθεί στην Ευρώπη, το νέο G6 της Xpeng είναι μάλλον μια από τις καλύτερες λύσεις για το ενδιάμεσο διάστημα – ακόμη πρέπει να το οδηγείς, αλλά η άνεση έχει πρώτη θέση στη λίστα της μάρκας. Έχει άφθονες τεχνολογίες για να σε χαλαρώσει όσο βρίσκεσαι στη καμπίνα ή να σε ψυχαγωγήσει όσο φορτίζεις (ταχύτατα).

Boarding Pass

Η Xpeng χρησιμοποιεί ένα γράμμα και ένα νούμερο για την ονομασία κάθε μοντέλου της, έχοντας το “P” για τα sedan της και το “G” για τα SUV. Έτσι, το G6 είναι το μικρότερο από τα δύο SUV της μάρκας, αλλά η ονομασία του κρύβει μια ενδιαφέρουσα, σχεδόν… ποιητική σύμπτωση. Χωρίς φυσικά να υπάρχει επίσημη σύνδεση, το “G6” φέρνει αναπόφευκτα στο μυαλό το jet Gulfstream G650, το οποίο συχνά αναφέρεται απλώς ως “G6”. Προφανώς δεν υπάρχει σύγκριση σε επίπεδο τιμής ή κατηγορίας, αλλά υπάρχει στην άνεση. Γιατί το εσωτερικό του Xpeng G6 είναι σχεδιασμένο με ξεκάθαρη στόχευση στην αποφόρτιση του οδηγού και των επιβατών.

Τα καθίσματα είναι αναπαυτικά, με λειτουργίες μασάζ, θέρμανσης και κλιματισμού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο lounge παρά αυτοκίνητο. Η καμπίνα ακολουθεί μια καθαρή, μινιμαλιστική φιλοσοφία, με την τεχνολογία σε πρώτο πλάνο και premium προσθήκες, όπως ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και η επαγωγική φόρτιση. Η κεντρική οθόνη αναλαμβάνει τις ρυθμίσεις όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, ενώ το σύστημα φωνητικών είναι τόσο καλό, που αισθάνεσαι πως μιλάς σε προσωπικό βοηθό (ή την… αεροσυνοδό στο «άλλο» G6) – μπορεί να ρυθμίσει τα πάντα: κλιματισμό, μασάζ, προγράμματα οδήγησης, εύρεση φορτιστών, παράθυρα, ραδιόφωνο, κάνοντας την καθημερινότητα πιο απλή και πιο «έξυπνη», αφού δεν σε αναγκάζει να ψάξεις για τίποτα μέσα στα μενού. Σε συνδυασμό με την ησυχία που προσφέρει η ηλεκτρική του φύση, η εμπειρία μετακίνησης γίνεται πιο κοντά σε αυτό που θα περίμενες από μια ιδιωτική πτήση μικρών αποστάσεων. Και τελικά, μπορεί το όνομα να είναι απλώς μια σύμπτωση, όμως η αίσθηση μέσα στην καμπίνα κάνει τη σύνδεση με το “G6” των αιθέρων να μην μοιάζει και τόσο τυχαία.

Εξωτερικά, η παρουσία του ταιριάζει στους δρόμους της Ευρώπης, με τη κλασσική πλέον teardrop σιλουέτα των coupe SUV για τη βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής. Οι επιφάνειες του αμαξώματος είναι καθαρές και μεγάλες, ενώ οι λεπτομέρειες είναι όμορφες. Η LED μπάρα φωτός στο εμπρός μέρος σου τραβάει τη προσοχή και δεν παρατηρείς τους κρυμμένους προβολείς πορείας λίγο πιο χαμηλά στο προφυλακτήρα, ο σχεδιασμός του οποίου είναι αρκετά δυναμικός. Κοιτώντας το από πίσω οι αναλογίες και οι γωνίες του είναι κάπως εκκεντρικές, με αρκετά έντονη κλίση στην οροφή και απότομο «τελείωμα» που του κάνει να ξεχωρίζει από άλλα μοντέλα.

Αν σταθείς λίγο παραπάνω στις λεπτομέρειες, το G6 δείχνει ότι ο σχεδιασμός του δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής αλλά και λειτουργίας. Οι μεγάλοι τροχοί, με αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες, γεμίζουν σωστά τους θόλους και δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στο σύνολο, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη μείωση των στροβιλισμών του αέρα. Οι επιφάνειες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να «οδηγούν» τον αέρα γύρω από το αμάξωμα, κάτι που μεταφράζεται όχι μόνο σε καλύτερη κατανάλωση αλλά και σε χαμηλότερους θορύβους κύλισης σε ταξίδι. Ακόμη και στοιχεία που δείχνουν απλά, όπως οι καθρέπτες ή τα χερούλια που κρύβονται στο αμάξωμα, έχουν μελετηθεί ώστε να εξυπηρετούν αυτόν τον στόχο. Το αποτέλεσμα είναι μια συνολική προσέγγιση που βάζει την αποδοτικότητα στο ίδιο επίπεδο με την εμφάνιση.

Ready for take-off

Στην μέση της γκάμας του G6 βρίσκεται η πισωκίνητη έκδοση Pro με τη μεγάλη μπαταρία, η οποία αποδίδει 289 ίππους και αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο πακέτο από πλευράς αυτονομίας. Η επιτάχυνση είναι άμεση, με την χαρακτηριστική γραμμικότητα των ηλεκτρικών, χωρίς απότομα «ξεσπάσματα», κάτι που ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το σύστημα ταχείας φόρτισης, που φτάνει έως και τα 451 kW, τοποθετεί το G6 στην κορυφή της κατηγορίας, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους αναμονής και ενισχύοντας τον ταξιδιωτικό του χαρακτήρα. Η φιλοσοφία δεν είναι να εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του, αλλά να προσφέρει ένα «εύκολο» αυτοκίνητο στην καθημερινότητα, που συνδυάζει αρκετή ισχύ, αυτονομία και τεχνολογία με αβίαστο τρόπο. Το G6 καταφέρνει να μετατρέπει ακόμα και μια «χαμένη» ώρα οδήγησης στη κίνηση σε κάτι ευχάριστο. Η ησυχία της καμπίνας, η ποιότητα κύλισης και ο τρόπος που δουλεύουν τα συστήματα υποβοήθησης σε κάνουν να οδηγείς πιο ξέγνοιαστα, χωρίς ένταση ή κούραση. Δεν υπάρχει κανένα άγχος, μόνο μια αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον που σε φροντίζει.

Στο δρόμο, η εικόνα συμπληρώνεται από ένα τιμόνι που εντυπωσιάζει με την προσαρμοστικότητά του. Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς είναι ελαφρύ και εύχρηστο, όμως επιλέγοντας το πρόγραμμα Sport αποκτά τεχνητά μεγαλύτερο βάρος, δίνοντας μια πιο «σοβαρή» αίσθηση στα χέρια και βελτιώνοντας την ακρίβεια. Δεν πρόκειται για καθαρόαιμο οδηγικό εργαλείο, αλλά για ένα σύστημα που εμπνέει εμπιστοσύνη και σου επιτρέπει να τοποθετήσεις σωστά το αυτοκίνητο στο δρόμο. Τα φρένα είναι δυνατά και με καλή αίσθηση, ενώ οι αναρτήσεις έχουν ξεκάθαρα ρυθμιστεί με προτεραιότητα την άνεση. Το αμάξωμα παίρνει εμφανείς κλίσεις στις στροφές, όμως αποσβένει με εξαιρετικό τρόπο τις ανωμαλίες, φιλτράροντας λακκούβες και κακοτεχνίες χωρίς να επηρεάζει την ηρεμία της καμπίνας. Παρά τις διαστάσεις του, είναι ευέλικτο και μπορείς να το χρησιμοποιείς εύκολα μέσα στη πόλη.

Με τον ηλεκτροκινητήρα να κινεί τους πίσω τροχούς, το G6 έχει μια «φυσική» δυναμική συμπεριφορά, περιορίζοντας την υποστροφή και διατηρώντας τον εμπρός άξονα υπάκουο. Το αποτέλεσμα είναι ένα προβλέψιμο και ασφαλές σύνολο, που δεν σε αιφνιδιάζει, ακόμη και όταν κινηθείς πιο γρήγορα. Δεν σε προκαλεί να το πιέσεις, αλλά όταν το κάνεις, θα ανταποκριθεί μεστά, υπενθυμίζοντας ότι έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για να σε μεταφέρει με άνεση στη πόλη, και όχι για να κυνηγήσει χρόνους σε πίστες.

Σίγουρα, η εμπιστοσύνη σε μια νέα κινεζική μάρκα δεν έρχεται εύκολα. Όμως το Xpeng G6 αποδεικνύει ότι έχει την ουσία για να σταθεί απέναντι στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, προσφέροντας τεχνολογία, άνεση και επιδόσεις σε επίπεδο που συνήθως συναντάς σε πολύ ακριβότερα μοντέλα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Πίσω, σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 296 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 440 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 202 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6.7 δλ.

Μπαταρία

Τύπος: LFP

Χωρητικότητα 80,8 kWh (ωφέλιμες)

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP) 17,9 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 18,4 kWh/100 χλμ.

Αυτονομία

Εταιρείας (WLTP): 525 χιλιόμετρα

Δοκιμής: 510 χιλιόμετρα

Φόρτιση

AC 11 kW σε 8 ώρες και 45 λεπτά

DC 451 kW σε 12 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χλστ.: 4.758 x 1.920 x 1.650

Μεταξόνιο: 2.890 χιλ.

Βάρος: 2.115 κιλά

Χώρος αποσκευών

571 λ.

Τιμή Αγοράς

Από 44.990€ (Χωρίς την κρατική επιδότηση)

