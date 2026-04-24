Φόρουμ των Δελφών – Ανδρουλάκης: «Αν είμαι ο νικητής των εκλογών θα γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα»

Με τη φράση «αν είμαι ο νικητής των εκλογών θα γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε το στίγμα του, στη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον δημοσιογράφο, Γιάννη Πρετεντέρη, στο Φόρουμ των Δελφών.

Ο πρόεδρος του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο στόχος μας είναι πρώτη, έστω και με μια ψήφο, θέση, για να είναι το πρόγραμμά μας ο πυρήνας εφαρμογής της κυβέρνησης. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κρίνει ο ελληνικός λαός», προσθέτοντας ότι θα απευθυνθεί για σχηματισμό κυβέρνησης «σε αυτούς που θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε να συζητάμε με δημοσκοπικά ή κοινοβουλευτικά δεδομένα σήμερα. Οι Έλληνες θα επιλέξουν έναν συσχετισμό. Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμά μας και με πολιτική αλλαγή και με σταθερότητα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «υπάρχουν δύο συστήματα που έχουν κριθεί. Το ένα διέλυσε το κόμμα του και επανέρχεται με μεσαιωνικό τρόπο. Και ένα μια διαφθορά που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν ο ελληνικός λαός εκτιμήσει τον τρόπο που πολιτεύομαι, που δεν είναι εύκολος, και να είμαστε μπροστά από τη ΝΔ η χώρα θα αλλάξει. Ο κόσμος να αξιολογήσει το κάθε πρόσωπο. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν κριθεί, αν μου δώσουν την ευκαιρία να σχηματίσω κυβέρνηση θα πάμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Δεσμεύομαι ότι αν είμαι ο νικητής των εκλογών να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα».

Αλλαγή πολιτικής κουλτούρας

Περιγράφοντας το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, ο Ν. Ανδρουλάκης είπε ότι «αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η προσπάθεια του πρωθυπουργού είναι να συμψηφίσει την αδυναμία του να οικοδομείς τη σύγχρονη Ελλάδα με αυτό που γινόταν πριν τα μνημόνια. Μα αν είναι αυτή η ανάγκη κι η πρόκληση, τότε δεν βάλαμε μυαλό. […] Αν η γραμμή Μητσοτάκη είναι πως ό,τι λάθος γίνεται τώρα γινόταν και πριν, τότε είμαστε εκτός τόπου και χρόνου».

Εκτίμησε, δε, ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει στη χώρα μόνο αν αλλάξει και η πολιτική κουλτούρα, ενώ άφησε και πάλι αιχμές την κερδοφορία των τραπεζών. «Δυο είναι οι πυλώνες της πρωτοβουλίας μας: 8% φορολόγηση στα κέρδη – άρα €370 εκατ. για το κράτος – και αναβαλλόμενος φόρος, αλλά και 8% στα μερίσματα – άρα €230 εκατ. – για την επιτάχυνση της πληρωμής του μεταβαλλόμενου φόρου. Γιατί η ΝΔ το 2024 δεν μπήκε στην πολιτική τη δική μας; Το επιχείρημα του πρωθυπουργού ήταν ότι θα χρεοκοπήσουν οι τράπεζες», είπε.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός επέτρεψε το πάρτι

Όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ο πυρήνας της ανάπτυξης στη χώρα. «Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και μου έλεγε ο κ. Βάρρας πως γίνεται πάρτυ κλεψιάς στον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να κάνω τίποτα, θα υπήρχε δομικό ζήτημα διαφθοράς στη χώρα. Άρα το θέμα δεν είναι αν πήρε τηλέφωνο η Παπακώστα, αλλά ότι ο πρωθυπουργός επέτρεψε αυτό το πάρτυ διαφθοράς», είπε χαρακτηριστικά.

«Προφανώς στηρίζουμε τη Δικαιοσύνη, αλλά έχουμε χρέος ως πολίτες να κρίνουμε και τις αποφάσεις. Το να κρίνω αποφάσεις της δεν σημαίνει ότι την πολεμάω, έχω κι εγώ ασκήσει κριτική στο παρελθόν. Όμως δεν έχω επιτεθεί, ούτε έχω εκβιάσει ποτέ ούτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε Έλληνες δικαστές ούτε Ανεξάρτητες Αρχές, όπως έκανε το σύστημα Τσίπρα-Καμμένου και το σύστημα Μητσοτάκη. Ζήσαμε τον κ. Πολάκη, τον κ. Γεωργιάδη και πολλούς άλλους. Άλλο κρίνω και αξιολογώ τη Δικαιοσύνη κι άλλο εκβιάζω, δημιουργώντας συνθήκες εκφοβισμού», συμπλήρωσε.

«Ο καθένας από εμάς είναι ένα παράδειγμα στην κοινωνία, για το παιδί, τους φίλους των παιδιών του, για την κοινωνία. Αν δείξουμε το καλό παράδειγμα, η κοινωνία θα ακολουθήσει», τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν είναι θέμα ρουσφετιού οι αιωνόβιοι πολιτικοί; Που παίρνουν μετά τα σκήπτρα ο γιος και ανιψιός. Για αυτό έβαλα όριο 5 θητείες με αναδρομική ισχύ. Ας το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο πυρήνας του τζακιού είναι η ΝΔ».

