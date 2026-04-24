Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Την πρόταση φορολόγησης των υπερκερδών στις εταιρείες ενέργειας πρότεινε ο Πέδρο Σάντσεθ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας για να χρηματοδοτήσει την προστασία εταιρειών και ιδιωτών από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας», δήλωσε συγκεκριμένα από τη Κύπρο ο πρωθυπουργός της Ισπανίας.

Μιλώντας στη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι η Ισπανία έχει επίσης προτείνει ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

