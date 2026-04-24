Σκάνδαλο στις ΗΠΑ: Στρατιώτης κατηγορείται ότι κέρδισε $400.000 από τη μυστική επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

Στη σύλληψη Αμερικανού στρατιωτικού των ειδικών δυνάμεων προχώρησαν οι αρχές των ΗΠΑ, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες για τη στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, αποκομίζοντας κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων μέσω στοιχημάτων σε πλατφόρμα πρόβλεψης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες στον Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ, εν ενεργεία στρατιωτικό που υπηρετεί στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, για χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών με σκοπό το προσωπικό οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο στρατιωτικός χρησιμοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση «Operation Absolute Resolve», η οποία οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, προκειμένου να πραγματοποιήσει στοιχηματικές συναλλαγές στην πλατφόρμα Polymarket.

Τα στοιχήματα και τα κέρδη

Ο κατηγορούμενος φέρεται να δημιούργησε λογαριασμό στις 26 Δεκεμβρίου 2025 και να προχώρησε σε τουλάχιστον 13 στοιχήματα συνολικού ύψους άνω των 33.000 δολαρίων, βασιζόμενος σε μη δημόσιες πληροφορίες. Από τις κινήσεις αυτές αποκόμισε κέρδη που ξεπέρασαν τα 409.000 δολάρια.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα στοιχήματα αφορούσαν την έκβαση και το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο, στην οποία ο ίδιος συμμετείχε ενεργά.

Η επιχείρηση και οι κατηγορίες

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, στο Καράκας και τους μετέφεραν στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για όπλα και ναρκωτικά, τις οποίες αρνούνται.

Σε βάρος του Βαν Ντάικ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απάτη, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, κλοπή μη δημόσιων κυβερνητικών δεδομένων και παράνομες χρηματικές συναλλαγές.

Η αντίδραση των αρχών και της πλατφόρμας

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης υπογράμμισαν ότι «η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης αποτελεί σαφή περίπτωση insider trading και είναι παράνομη σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Η Polymarket ανακοίνωσε ότι εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα και παρέπεμψε την υπόθεση στις αρχές, συνεργαζόμενη πλήρως με την έρευνα.

Όπως ανέφερε, «το insider trading δεν έχει θέση στην πλατφόρμα» και η σύλληψη αποτελεί ένδειξη ότι οι μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν.

Προειδοποιήσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς τόνισε ότι τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν υποχρέωση να προστατεύουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και να μην τις χρησιμοποιούν για προσωπικό όφελος.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Τζέι Κλέιτον υπογράμμισε ότι οι αγορές πρόβλεψης «δεν αποτελούν καταφύγιο για τη χρήση κλεμμένων ή διαβαθμισμένων πληροφοριών».

Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν ήταν ενήμερος για την υπόθεση, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν είναι ικανοποιημένος με τέτοιου είδους πρακτικές» και σχολιάζοντας πως «ο κόσμος έχει γίνει σε κάποιο βαθμό ένα καζίνο».

Trump:



The whole world, unfortunately, has become somewhat of a casino.



I am not happy with any of that stuff. pic.twitter.com/yQvGPg5Ysx — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

