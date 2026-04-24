Έως και 300% ακριβότερη από την αιολική η πυρηνική ενέργεια – Οι πλέον ανταγωνιστικές οι ΑΠΕ, σύμφωνα με τον οίκο Lazard

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών υποστήριξε εκ νέου την επιλογή του για την ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πυρηνική ενέργεια» και «να αφήσουμε πίσω τις ιδεολογικές αγκυλώσεις».

Οι νέες δηλώσεις του πρωθυπουργού ενδυναμώνουν την κυβερνητική θέση ότι οι λεγόμενοι μικροί αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες (SMR) θα πρέπει να βρουν χώρο και επενδυτές στην Ελλάδα στο όνομα της ενεργειακής ασφάλειας και της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Μόνο που το κρίσιμο θέμα πυρηνική ενέργεια VS ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είναι ιδεολογικό. Είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αν όμως και αυτοί οι κρίσιμοι παράμετροι «ακούγονται» ως ιδεολογικές αγκυλώσεις, υπάρχει ένας κεντρικός παράγοντας που αφορά τους πάντες και μπορούν να τον κατανοήσουν οι πάντες. Και αυτός ο παράγοντας είναι αμιγώς οικονομικός.

Έως και 300% ακριβότερη από την αιολική η πυρηνική ενέργεια

Το μέγα ερώτημα είναι, λοιπόν, εάν συμφέρει τους πολίτες μιας χώρας να δεσμευτούν με την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Και η απάντηση μπορεί να δοθεί εάν εξεταστούν αποκλειστικά τα οικονομικά της πυρηνικής ενέργειας συγκρινόμενα με τα οικονομικά της αιολικής ενέργειας.

Για να δώσουμε την εικόνα της πυρηνικής ενέργειας VS της αιολικής, όσον αφορά το κόστος, ανατρέξαμε στην τελευταία έκθεση της Lazard (Ιούνιος 2025) με τίτλο «Levelized Cost of Energy- LCOE+» , δηλαδή το Σταθμισμένο Κόστος Ενέργειας.

Δηλαδή, το μέσο κόστος παραγωγής μιας μονάδας ενέργειας (π.χ. ανά MWh – Μεγαβατώρα) καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης. Και η Lazard δεν είναι τυχαία. Είναι μία από τις πιο ιστορικές και επιδραστικές εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβούλων και οι ετήσιες εκθέσεις της για το LCOE+ θεωρούνται το σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Πώς υπολογίζεται το Σταθμισμένο Κόστος Ενέργειας

Επί της ουσίας ο δείκτης αυτός βγάζει το μέσο κόστος παραγωγής ρεύματος για όλη τη διάρκεια ζωής μια πυρηνικής μονάδας ή ενός αιολικού ή φωτοβολταϊκού πάρκου.

Για να βγει, οι επιστήμονες περιλαμβάνουν και υπολογίζουν τα εξής κόστη:

1] επένδυση (κατασκευή)

2] λειτουργία και συντήρηση

3] καύσιμα (αν υπάρχουν γιατί τα αιολικά χρειάζονται μόνο τον άνεμο)

4] χρηματοδότηση

Τι αποκαλύπτει η Lazard για το κόστος πυρηνικής και αιολικής ενέργειας

Η τελευταία ανάλυση της Lazard για το σταθμισμένο κόστος ενέργειας (LCOE+ 2025) δίνει μια καθαρή εικόνα για το πού βρίσκονται σήμερα οι βασικές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής σε όρους κόστους.

Χωρίς προβλέψεις και χωρίς σενάρια, η μελέτη αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και επιτρέπει μια άμεση σύγκριση μεταξύ αιολικών και πυρηνικών μονάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Lazar d :

– Για τα χερσαία αιολικά το σταθμισμένο κόστος ενέργειας κυμαίνεται από 37 έως 70 δολάρια ανά μεγαβατώρα

– Για τα νέα πυρηνικά έργα στις ΗΠΑ το σταθμισμένο κόστος ενέργειας κυμαίνεται από 141 έως 220 δολάρια ανά μεγαβατώρα και άνω

Δηλαδή, το LCOE+ των πυρηνικών αντιδραστήρων είναι από 100% έως 300% ακριβότερο από τα χερσαία αιολικά πάρκα.

Η διαφορά είναι σημαντική και τοποθετεί τα αιολικά στα χαμηλότερα επίπεδα κόστους μεταξύ των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης της Lazard είναι ότι τα αιολικά – και γενικά οι ΑΠΕ – παραμένουν η πιο ανταγωνιστική μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας .

Το εύρημα αυτό συνδέεται τόσο με το χαμηλό λειτουργικό κόστος των αιολικών όσο και με τη δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης νέων έργων.

Οι πανάκριβοι, πειραματικοί SMR

Η θέση για την πυρηνική ενέργεια που διατυπώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζεται στην ανάπτυξη των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR) στην Ελλάδα.

Και εδώ αρχίζουν να εμφανίζονται ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή τους και το συνεχιζόμενο αυξανόμενο κόστος τους καθώς επί της ουσίας πρόκειται για πειραματικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Για του λόγου το αληθές ανατρέξαμε στα στοιχεία του Ινστιτούτου Ενεργειακής Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (Institute for Energy Economics and Financial Analysis –IEFA).

Η πιο πρόσφατη μελέτη του εκπονήθηκε τον Μάιο του 2024 και έλαβε υπόψη της τα διαθέσιμα δεδομένα από τις τέσσερις SMR που βρίσκονται σε λειτουργία ή υπό κατασκευή, καθώς και νέες πληροφορίες σχετικά με το προβλεπόμενο κόστος από ορισμένους από τους κορυφαίους κατασκευαστές SMR στις ΗΠΑ.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και καταλυτικά και συνοψίζονται στα εξής 4 σημεία:

– Είναι πολύ ακριβοί: Το κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από SMR είναι κατά πολύ υψηλότερο από τα αιολικά και συνολικά τις ΑΠΕ. Το IEEFA υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις σε SMR «κλέβουν» πόρους που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν πολύ πιο φθηνές και άμεσα διαθέσιμες λύσεις ΑΠΕ.

– Καθυστερούν υπερβολικά: Ενώ η αγορά χρειάζεται άμεσες λύσεις για την κλιματική αλλαγή, οι SMR βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Η έκθεση εκτιμά ότι δεν θα δούμε ουσιαστική παραγωγή ενέργειας πριν από τα τέλη της δεκαετίας του 2030.

– Υπερβάσεις κόστους και χρόνου: Ιστορικά, τα πυρηνικά έργα κοστίζουν πολύ περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το IEEFA αναφέρει το παράδειγμα της NuScale (κορυφαία εταιρεία του κλάδου), η οποία αναγκάστηκε να ακυρώσει έργα λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους κατασκευής.

-Κίνδυνος για τους φορολογούμενους: Επειδή το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο, οι ιδιώτες επενδυτές διστάζουν. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος της χρηματοδότησης (και οι πιθανές ζημιές) θα περάσουν πιθανότατα στις πλάτες των κυβερνήσεων και των καταναλωτών μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Ο υπουργός Ενέργειας έχει… γράμμα! – Καθυστερεί η αυτοκατανάλωση στα φωτοβολταϊκά που μειώνει τους λογαριασμούς ρεύματος












