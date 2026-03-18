Ο Ευρωπαϊκός σύνδεσμος SolarPowerEurope και Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) με κοινή επιστολή τους προς τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους γιατί εδώ και 1,5 χρόνο καθυστερεί η εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για ένα λειτουργικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση.

Στην επιστολή διαμαρτυρίας επισημαίνεται ότι η ενίσχυση της αυτοπαραγωγής συνδέεται άμεσα με τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος και σημειώνουν ότι «είναι ακατανόητο να μη προχωράμε σε άμεσα μέτρα μείωσης των λογαριασμών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι που εγγυάται η αυτοκατανάλωση».

Όπως σημειώνεται στην κοινή επιστολή προς τον υπουργό ΠΕΝ, «την ώρα που όλη η Ευρώπη αναζητά τρόπους για να μειώσει το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το ΥΠΕΝ καθυστερεί τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την αυτοκατανάλωση ενέργειας με φωτοβολταϊκά. Η αυτοκατανάλωση είναι ο ευκολότερος και πιο άμεσος τρόπος για ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση να μειώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού».

Ο SolarPower Europe και ο ΣΕΦ, επισημαίνουν ότι η αγορά περιμένει στωικά εδώ και ενάμιση χρόνο μια τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93976/2772, ΦΕΚ 5074Β’/5.9.2024), αφού η αρχική απόφαση αποδείχτηκε στην πράξη ελλιπής και μη λειτουργική, γεγονός που αναγνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, πάροχοι, ΦοΣΕ, εταιρίες φωτοβολταϊκών).

Παράλληλα, αναφέρουν ότι την ανάγκη τροποποίησης αναγνώρισε άλλωστε και το ίδιο το ΥΠΕΝ και ξεκίνησε να ενσωματώνει τις αλλαγές ήδη από τις αρχές του 2025, «διαδικασία που διακόπηκε την άνοιξη του περασμένου έτους (λόγω ανασχηματισμού) και έκτοτε, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, δεν απέφερε καρπούς».

Στην επιστολή αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις της καθυστέρησης όπως:

-Από τα 360 MW (Μεγαβάτ) αιτήσεων που κατατέθηκαν ως τον Οκτώβριο του 2025, μόνο 20 MW περίπου κατάφεραν να ηλεκτριστούν ως τώρα.

-Η αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο κενό και η απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο δεν είναι απλώς απειλή, είναι ήδη πραγματικότητα.

«Έχουμε τονίσει επανειλημμένως, ότι δεν ζητάμε χρήματα και ενισχύσεις, ούτε κάποια προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και ένα λειτουργικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Γι’ αυτό μας είναι ακατανόητη η στάση του ΥΠΕΝ και οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις», σημειώνεται στην κοινή επιστολή.

Ο SolarPower Europe και ο ΣΕΦ, ζητούν παράλληλα την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας RED III στην ελληνική νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη μη πλήρη εφαρμογή από την Ελλάδα της οδηγίας RED III για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Οδηγία 2023/2413).

Η Οδηγία αυτή ενισχύει, μεταξύ άλλων, την αυτοκατανάλωση δίνοντας νέες δυνατότητες στους καταναλωτές, όπως η κοινή χρήση και ο διαμοιρασμός της ενέργειας και τα μικρά «φωτοβολταϊκά μπαλκονιού».

