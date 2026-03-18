Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Μια νέα σειρά δικαστικών αποφάσεων έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες, βάζοντας τέλος σε πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης (funds) που κινούνταν στα «όρια» της νομιμότητας.

1. Το πρόσφατο «χαστούκι»: παράνομο κλείσιμο λογαριασμών και εκβιαστικοί τόκοι

Η τελευταία εξέλιξη που προκαλεί αίσθηση αφορά δικαστική απόφαση που καταδικάζει τη συστηματική πρακτική ορισμένων funds να κλείνουν μονομερώς τους λογαριασμούς δανειοληπτών οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη.

Ενώ οι δανειολήπτες τηρούσαν ευλαβικά τις μηνιαίες δόσεις που όρισε το δικαστήριο, οι εταιρείες διαχείρισης εμφάνιζαν τους λογαριασμούς ως «κλειστούς» ή «σε καθυστέρηση». Στη συνέχεια, απαιτούσαν από τους πολίτες την καταβολή υπέρογκων τόκων, ισχυριζόμενες ότι η ρύθμιση είχε καταπέσει.

Το δικαστήριο έκρινε τις ενέργειες αυτές ως καταχρηστικές και παράνομες, τονίζοντας ότι το fund δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώνει στην πράξη μια δικαστική απόφαση μέσω λογιστικών τεχνασμάτων. Η απόφαση αυτή αποτελεί ισχυρό «όπλο» για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα του πλειστηριασμού, παρά τη συνέπειά τους.

2. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου: Τέλος στον τοκισμό του κεφαλαίου

Αυτή η νέα δικαίωση έρχεται να «κουμπώσει» με την καθοριστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (1/2026). Με μια κίνηση-ματ, το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις του Νόμου 3869/2010.

Η απόφαση ορίζει ρητά ότι:

Ο εκτοκισμός γίνεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Οποιαδήποτε απαίτηση για τόκους επί του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της ρύθμισης είναι άκυρη.

Διασφαλίζεται ότι το χρέος δεν θα «γεννά» νέα, ανεξέλεγκτα χρέη που καθιστούν την αποπληρωμή αδύνατη.

3. Τι αλλο πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες

Αυστηροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας: Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών πιέζουν για μεγαλύτερη διαφάνεια. Πλέον, τα funds υποχρεούνται να παρέχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση στους δανειολήπτες μέσω ειδικών ψηφιακών πλατφορμών, ώστε ο πολίτης να βλέπει σε πραγματικό χρόνο το υπόλοιπο και τις δόσεις του, αποφεύγοντας τις «εκπλήξεις» με κλειστούς λογαριασμούς.

Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού: Με τις πρόσφατες βελτιώσεις, ο εξωδικαστικός μηχανισμός γίνεται πιο ελκυστικός, καθώς το «κούρεμα» της οφειλής είναι πλέον υποχρεωτικό για τους πιστωτές αν προκύπτει από τον αλγόριθμο, μειώνοντας την ανάγκη για μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες.

Ειναι ορατό πλέον ότι το κλίμα σιγά σιγά αλλάζει. Οι δανειολήπτες δεν είναι πλέον απροστάτευτοι απέναντι στις αυθαιρεσίες. Η συνέργεια των πρόσφατων αποφάσεων δημιουργεί ένα δίχτυ ασφαλείας, αρκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει άμεσα τις απαιτήσεις που του κοινοποιούνται και να κινηθεί νομικά βάσει των νέων δεδομένων.

