Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Μια νέα σειρά δικαστικών αποφάσεων έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες, βάζοντας τέλος σε πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης (funds) που κινούνταν στα «όρια» της νομιμότητας.
Η τελευταία εξέλιξη που προκαλεί αίσθηση αφορά δικαστική απόφαση που καταδικάζει τη συστηματική πρακτική ορισμένων funds να κλείνουν μονομερώς τους λογαριασμούς δανειοληπτών οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη.
Ενώ οι δανειολήπτες τηρούσαν ευλαβικά τις μηνιαίες δόσεις που όρισε το δικαστήριο, οι εταιρείες διαχείρισης εμφάνιζαν τους λογαριασμούς ως «κλειστούς» ή «σε καθυστέρηση». Στη συνέχεια, απαιτούσαν από τους πολίτες την καταβολή υπέρογκων τόκων, ισχυριζόμενες ότι η ρύθμιση είχε καταπέσει.
Το δικαστήριο έκρινε τις ενέργειες αυτές ως καταχρηστικές και παράνομες, τονίζοντας ότι το fund δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώνει στην πράξη μια δικαστική απόφαση μέσω λογιστικών τεχνασμάτων. Η απόφαση αυτή αποτελεί ισχυρό «όπλο» για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα του πλειστηριασμού, παρά τη συνέπειά τους.
Αυτή η νέα δικαίωση έρχεται να «κουμπώσει» με την καθοριστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (1/2026). Με μια κίνηση-ματ, το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις του Νόμου 3869/2010.
Η απόφαση ορίζει ρητά ότι:
Διαβάστε επίσης:
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Νέα δεδομένα με την «αντιδεξιά» ταύτιση Δούκα – Χριστοδουλάκη, στο τραπέζι το ψήφισμα
Ανοιχτή επιστολή Αλεξιάδη σε Τσίπρα: «Να ξεκαθαρίσεις αν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σου δημιούργημα, θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει»
Milliyet: Μυστική συμφωνία Αθήνας και Τελ Αβίβ κατά της «τουρκικής ασπίδας» – «Προετοιμασία για πόλεμο;»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
