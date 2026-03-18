ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 09:59
Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

bank_atm

Το επόμενο χρονικό διάστημα καταβάλλονται οι συντάξεις Απριλίου 2026, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές θα γίνουν νωρίτερα λόγω της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

-Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

-Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

google_news_icon

COCAINE_SHUTTERSTOCK
survivor_2026
odysseas_konstantinopoulos_new
venzini_new
alikaki-new
jumbo 665- new
DYPA
Hormuz (1)
trump 88- new
sporting
COCAINE_SHUTTERSTOCK
survivor_2026
odysseas_konstantinopoulos_new
