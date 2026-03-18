Φορολογικές δηλώσεις: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση χωρίς λάθη και καθυστερήσεις

Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων επανέρχεται και μαζί της φέρνει για ακόμη μία χρονιά ένα σύνθετο πλέγμα διαδικασιών, κανόνων και «παγίδων» που καλούνται να διαχειριστούν εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Από την επιβεβαίωση στοιχείων και τη δήλωση κατοικιών, μέχρι τα αναδρομικά, τα εισοδήματα από το εξωτερικό και τις ηλεκτρονικές δαπάνες, η συμπλήρωση της δήλωσης κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση παραμένει. Αντιθέτως, η πολυπλοκότητα του συστήματος εξακολουθεί να δημιουργεί σύγχυση, αυξάνοντας τον κίνδυνο λαθών και άσκοπων τροποποιήσεων.

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί να παράσχει διευκρινήσεις, συγκεντρώνοντας τις βασικότερες ερωτήσεις και απαντήσεις που ανακύπτουν στην πράξη. Ωστόσο, τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι φορολογούμενοι παραμένουν πολλά: από αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση και δηλώσεις φιλοξενίας, έως τη σωστή αποτύπωση εισοδημάτων και ασφαλιστικών εισφορών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η επικαιροποίηση στοιχείων, όπως το e-mail, ο ΑΜΚΑ και ο τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ), καθώς συνδέονται άμεσα με την κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης και την επιστροφή φόρου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα είναι σχεδόν δεδομένα.

Σε ένα περιβάλλον όπου η φορολογική συμμόρφωση γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, η σωστή ενημέρωση αποτελεί βασικό «εργαλείο» για την αποφυγή επιπλέον επιβαρύνσεων και περιττής γραφειοκρατίας.

1) Πώς μπορώ να υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση;

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω myAADE. Εξαίρεση αποτελούν οι δηλώσεις ανηλίκων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Όποιος δεν διαθέτει κωδικούς, πρέπει να εγγραφεί στο myAADE ή να εξουσιοδοτήσει λογιστή για τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3.

2) Είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας;

Ναι. Πριν από την υποβολή της δήλωσης, τα στοιχεία επικοινωνίας πρέπει να είναι επικαιροποιημένα στο myAADE. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο e-mail, καθώς χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης.

3) Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ;

Ναι, κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων πρέπει να συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να επιλεγεί ο λόγος μη απόκτησής του.

4) Πώς γίνεται η υποβολή για έγγαμους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση κατά τη διάρκεια του γάμου. Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης μπορούν επίσης να υποβάλουν κοινή δήλωση, εφόσον έχει ενημερωθεί το Φορολογικό Μητρώο. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή ενημέρωση των στοιχείων στο μητρώο είναι προϋπόθεση.

5) Έχω χωρίσει. Τι πρέπει να κάνω στη δήλωση;

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων απαιτείται ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Μόνο μετά μπορεί να διαγραφεί ο ΑΦΜ του/της πρώην συζύγου από τα στοιχεία της δήλωσης.

6) Τι γίνεται όταν ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει;

Δηλώνεται πρώτα ο θάνατος στο Μητρώο. Στη συνέχεια υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις: ο/η εν ζωή σύζυγος υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δική του/της δήλωση, ενώ για τον/την αποβιώσαντα/σα η δήλωση υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικά από τους κληρονόμους.

7) Δεν συμφωνώ με τα προ-συμπληρωμένα ποσά εισοδημάτων και φόρων. Τι κάνω;

Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη ή τον φορέα που υπέβαλε τη βεβαίωση. Αν έχει γίνει λάθος, εκείνος οφείλει να αποστείλει νέο διορθωμένο αρχείο ώστε να ενημερωθούν σωστά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία.

8) Ποιες ασφαλιστικές εισφορές συμπληρώνονται στο Ε1;

Συμπληρώνονται μόνο συγκεκριμένες εισφορές που καταβάλλει ο ίδιος ο φορολογούμενος, όπως εξαγορά χρόνου ασφάλισης ή ορισμένες ειδικές κατηγορίες εισφορών. Δεν συμπληρώνονται οι εισφορές που έχουν ήδη παρακρατηθεί από εργοδότη ή ασφαλιστικό φορέα και αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

9) Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά συντάξεων ή μισθών;

Τα αναδρομικά προηγούμενων ετών δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στο έτος που αφορούν. Για αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, όταν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής επιλογής «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

10) Πώς δηλώνεται εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης;

Στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 ανοίγει υποπίνακας όπου δηλώνεται η χώρα απόκτησης και το ποσό. Αν υπάρχουν εισοδήματα από περισσότερες χώρες, γίνεται ξεχωριστή εγγραφή για καθεμία. Αντίστοιχα δηλώνεται και ο φόρος που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή.

11) Πώς δηλώνεται η ιδιοκατοίκηση;

Στον πίνακα 5.1 επιλέγεται η διεύθυνση της κατοικίας και καταχωρούνται τα στοιχεία του ακινήτου, είτε από την περσινή δήλωση είτε από την εικόνα Ε9. Στη συνέχεια χαρακτηρίζεται ως κύρια, δευτερεύουσα κ.λπ. και μεταφέρεται στη δήλωση.

12) Άλλαξα κύρια κατοικία μέσα στο έτος. Πώς το δηλώνω;

Πρέπει να καταχωρηθούν και οι δύο κατοικίες. Η τελευταία κύρια κατοικία εμφανίζεται στον πίνακα 5.1α, ενώ η αντικειμενική δαπάνη της προηγούμενης μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς.

13) Πώς δηλώνεται η φιλοξενία;

Ο φιλοξενούμενος συμπληρώνει στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ αυτού που τον φιλοξενεί, τα τετραγωνικά, τον αριθμό παροχής ρεύματος και τους μήνες φιλοξενίας. Αν ο οικοδεσπότης έχει ήδη υποβάλει δήλωση χωρίς να έχει δηλώσει τη φιλοξενία, πρέπει πρώτα να υποβάλει τροποποιητική.

14) Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονέα σε παιδί;

Αυτός που παραχωρεί το ακίνητο το δηλώνει στο Ε2 ως δωρεάν παραχώρηση. Αυτός που κατοικεί στο ακίνητο το δηλώνει στον πίνακα 5.1α, επιλέγοντας δωρεάν παραχωρημένη κατοικία και συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του παραχωρητή.

15) Πώς δηλώνεται μισθωμένη κύρια κατοικία;

Στον πίνακα 5.1 καταχωρούνται τα στοιχεία της κατοικίας και επιλέγεται ότι είναι «μισθωμένη». Στη συνέχεια συμπληρώνεται και ο πίνακας 6.9 με τα στοιχεία του ενοικίου και του εκμισθωτή.

16) Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού παροχής ρεύματος;

Ναι, είναι υποχρεωτική. Αν το ακίνητο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής, συμπληρώνεται ο αριθμός 999999999. Αν έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, ο αριθμός παροχής παραμένει ο ίδιος και πρέπει να αναζητηθεί σε παλιούς λογαριασμούς ή στον μετρητή.

17) Πώς δηλώνω τα εξαρτώμενα τέκνα;

Τα εξαρτώμενα τέκνα δηλώνονται στον πίνακα 8.1. Για τα ενήλικα τέκνα είναι απαραίτητος ο προσωπικός ΑΦΜ. Αν το εξαρτώμενο τέκνο έχει αποκτήσει εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, πρέπει να υποβάλει πρώτα δική του δήλωση.

18) Οι κωδικοί 049-050 για τις δαπάνες προσυμπληρώνονται;

Ναι, προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία πληρωμών. Ο φορολογούμενος όμως μπορεί να τα μεταβάλει, αρκεί να μπορεί να αποδείξει τα ποσά με πρόσφορα μέσα. Στους ίδιους κωδικούς λαμβάνονται υπόψη και ορισμένες ειδικές καταβολές, όπως δόσεις δανείων, ενοίκια και διατροφή, όταν έχουν πληρωθεί με ηλεκτρονικά μέσα.

19) Χρειάζεται να δηλώσω ΙΒΑΝ;

Αν από τη δήλωση προκύπτει επιστροφή φόρου και δεν έχει ήδη δηλωθεί λογαριασμός IBAN στη Φορολογική Διοίκηση, τότε πρέπει να γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω myAADE. Χωρίς αυτόν, η επιστροφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά.

20) Τι έκπτωση έχω αν πληρώσω εφάπαξ τον φόρο;

Η έκπτωση εξαρτάται από το πότε υποβλήθηκε η δήλωση. Παρέχεται:

• 4% αν η δήλωση υποβληθεί έως 30 Απριλίου

• 3% αν υποβληθεί έως 15 Ιουνίου

• 2% αν υποβληθεί έως 15 Ιουλίου

Η έκπτωση ισχύει εφόσον ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως την προθεσμία της πρώτης δόσης.

21) Πώς δηλώνονται φιλοδωρήματα μισθωτών;

Τα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως δηλώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 6, είτε προσυμπληρωμένα είτε χειροκίνητα, ανάλογα με την ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ποσά πάνω από αυτό το όριο φορολογούνται ως πρόσθετες αποδοχές.

22) Πώς δηλώνεται η απαλλαγή εισοδήματος από εκμίσθωση κατοικίας που ήταν κενή;

Η απαλλαγή ισχύει μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως να ήταν το ακίνητο κενό για τα απαιτούμενα έτη και η νέα μίσθωση να έχει την προβλεπόμενη διάρκεια. Η σωστή αποτύπωση γίνεται πρώτα στο Ε2 με τον κατάλληλο κωδικό και στη συνέχεια το ποσό μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1.

