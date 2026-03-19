ΕΛΕΤΑΕΝ: Τα 4 προβλήματα που οδήγησαν σε μικρή συμμετοχή στον διαγωνισμό για νέα αιολικά πάρκα

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρά ζητήματα στον σχεδιασμό και τους όρους του διαγωνισμού που διενεργήθηκε από την ΡΑΕΕΥ και είχαν σαν αποτέλεσμα να μην υπερκαλυφθεί η ισχύς που προκηρύχθηκε.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΕΤΑΕΝ, ο διαγωνισμός για νέα αιολικά πάρκα που διενεργήθηκε στις 16 Μαρτίου, ο πρώτος μετά από 3,5 χρόνια, «αφήνει γλυκόπικρη γεύση» καθώς δεν υπερκαλύφθηκε από τις συμμετοχές η ισχύς που προκηρύχθηκε και ήταν, περίπου, 400 MW (Μεγαβάτ).

Και ήταν ένας άκρως σημαντικός διαγωνισμός καθώς τα αιολικά που θα επιλεγούν θα προσφέρουν φθηνή ενέργεια με σταθερό κόστος αποκλειστικά στα ευάλωτα νοικοκυριά που δικαιούνται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), συμβάλλοντας στην μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

Η εκτίμηση της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι ότι το όφελος θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν περισσότερα αιολικά πάρκα είχαν μπορέσει να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό Η μη συμμετοχή αποδίδεται, κυρίως, σε τέσσερις λόγους και συγκεκριμένα:

Αδειοδοτικά προβλήματα

Παρά τις νομοθετικές βελτιώσεις των τελευταίων ετών, η εφαρμογή της νομοθεσίας για την αδειοδότητη των αιολικών πάρκων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες παραμένει άδικη, ανισότιμη και υπερβολικά αναποτελεσματική.

Έτσι ένα ελάχιστο ποσοστό αιολικών πάρκων ολοκληρώνει μετά από 10 και πλέον έτη τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολύ περισσότερα αιολικά πάρκα που θα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

Χωροταξικά προβλήματα

Το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα εξαιτίας αντιφατικών μηνυμάτων από την κυβέρνηση.

Ενώ αναγνωρίζεται ότι περισσότερα αιολικά πάρκα χρειάζονται για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και ότι πρέπει να αξιοποιηθούν ιδίως οι θέσεις με άριστο αιολικό δυναμικό, ταυτόχρονα διακινούνται ασαφείς ιδέες για τυφλούς, οριζόντιους χωροταξικούς περιορισμούς, οι οποίοι δεν αποκλείεται να έχουν αναδρομικό χαρακτήρα και να καταλάβουν ακόμα και υφιστάμενες άδειες.

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2028, που προέβλεπε ο διαγωνισμός είναι μικρότερη από αυτή των προηγούμενων διαγωνισμών.

Παράλληλα, δεν είναι απολύτως βέβαιο πότε θα οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Τα ζητήματα αυτά,

Αυτά, σε συνδυασμό με το αναποτελεσματικό αδειοδοτικό σύστημα, το γεγονός ότι πολλές άδειες βρίσκονται υπό αίρεση σε διοικητικά δικαστήρια με άγνωστη ημερομηνία έκδοσης απόφασης και την ανησυχία για την επίπτωση που θα έχει ο πόλεμος στις εφοδιαστικές αλυσίδες, βάρυναν στο να μην συμμετάσχουν έργα που κατά τα λοιπά πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

O δισταγμός αυτός δεν είναι αδικαιολόγητος: σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι κατά το τέλος του 2025 είχε κατορθώσει να λειτουργεί μόλις το 53,5% της αιολικής ισχύος που επελέγη στους διαγωνισμούς της περιόδου 2018-2022.

Δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής αποζημίωσης με βάση κάποιο δείκτη πληθωρισμού

Η εμπειρία των ετών μετά την πανδημία, που συνοδεύτηκαν από περιόδους υψηλού πληθωρισμού και πιέσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, οδήγησε στο παρελθόν στην αναθεώρηση πολλών επιχειρηματικών σχεδίων λόγω αύξησης του κόστους.

Ο πρόσφατος πόλεμος αυξάνει την ανησυχία για επανάληψη ανάλογων φαινομένων. Ένας δείκτης δίκαιης αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής θα εξομάλυνε κάπως τον κίνδυνο αυτό και θα βοηθούμε και άλλους επενδυτές να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ενώ παράλληλα θα πίεζε καθοδικά τις προσφερόμενες τιμές.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί το ΥΠΕΝ να επιταχύνει τις συζητήσεις ώστε να εγκριθεί σύντομα το νέο πλαίσιο και να ανακοινώσει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα διαγωνισμών που θα το τηρήσει πιστά.

Διαβάστε επίσης

