Σχέδιο-ασπίδα για την πρώτη κατοικία: Τι προβλέπει η ρύθμιση στον εξωδικαστικό που εξήγγειλε ο Πιερρακάκης

Μια σημαντική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την προστασία της πρώτης κατοικίας εξήγγειλε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Live News.

Η νέα ρύθμιση δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο «κούρεμα» και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

Στη νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέγουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Το ύψος του «κουρέματος» και της δόσης θα καθορίζεται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας σε σχέση με το συνολικό χρέος προς τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Παράλληλα, από το υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα είναι ταχεία, ώστε να προσφέρει μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να διασφαλίσουν την κατοικία τους.

Αντικείμενο νέας ρύθμισης

Η βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού κατά τρόπο ώστε ο οφειλέτης, εάν το επιθυμεί, να επιλέγει τη διάσωση μόνον της κύριας κατοικίας του. Στην περίπτωση αυτή ο εξωδικαστικός, στον υπολογισμό της παραγόμενης πρότασης, θα λαμβάνει υπόψιν μόνον την αξία της υπό διάσωση κύριας κατοικίας και όχι των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, η δόση και τα «κουρέματα» των οφειλών του θα είναι ουσιαστικά βελτιωμένα και ανταποκρινόμενα μόνον στην αξία της κατοικίας και των εισοδημάτων του, θα διασώζεται η κύρια κατοικία του οφειλέτη, ενώ τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία θα εκποιούνται μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Χαρακτηριστικά

Αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψιν μόνον την αξία της κύριας κατοικίας, εφόσον το επιλέξει ο ίδιος ο οφειλέτης.

Ως αξία της κατοικίας ισχύουν τα ήδη αναφερόμενα στο νόμο του εξωδικαστικού (δηλ. το μέγιστο μεταξύ της εμπορικής αξίας όπως την δηλώνει στο σύστημα ο πιστωτής ή η αξία ΕΝΦΙΑ)

Η πρόταση θα περιλαμβάνει την εκποίηση των λοιπών ακινήτων του οφειλέτη (εκτός πρώτης κατοικίας).

Η εκποίηση θα ενσωματώνεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και θα διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας του e auction.

Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποδεχθεί την πρόταση που παράγεται από τον αλγόριθμο.

Εφόσον αποδεχτεί, συντάσσεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά (δόση προς διάσωση της κύριας κατοικίας εφόσον τηρηθεί και εκποίηση λοιπών ακινήτων).

Οφέλη ρύθμισης

Σημαντικές διαγραφές και χαμηλότερη δόση στην παραγόμενη πρόταση (προσοχή: εφόσον η αξία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από τα συνολικά ποσά οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς)

Διάσωση της κύριας κατοικίας μέσω σταδιακής αποπληρωμής της αξίας της στους χρηματοδοτικούς φορείς

Όλα τα εργαλεία διάσωσης κατοικίας που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν είχαν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό: σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της κατοικίας. Αυτό θα κάνει και η νέα ρύθμιση.

Εκποίηση δευτερευόντων ακινήτων μέσω πλειστηριασμού τα οποία πολλές φορές δεν ήταν εφικτό να εκποιηθούν (λόγω μη εύρεσης αγοραστή κλπ) και επιβάρυναν σημαντικά την παραγόμενη πρόταση.

«Θέλουμε να καταστήσουμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό σαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Σήμερα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την πρώτη σου κατοικία όταν κάνεις την υπαγωγή στον εξωδικαστικό, από όλη την υπόλοιπη περιουσία σου, από όλα τα υπόλοιπα εισοδήματά σου. Έτσι καταλήγει το “κούρεμα” να είναι μικρότερο από ό,τι θα ήθελες υπό προϋποθέσεις, και η δόση να είναι αρκετά μεγαλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

«Τώρα θα μπορείς, αν θες να μπεις στον εξωδικαστικό, να πεις “εγώ θέλω να προστατεύσω το σπίτι μου, την πρώτη μου κατοικία”. Τα υπόλοιπα στοιχεία, εφόσον εσύ κάνεις αυτή την επιλογή, εκπλειστηριάζονται και ρευστοποιούνται. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά γρήγορη», πρόσθεσε.

Για την ακρίβεια

Στο πεδίο της ακρίβειας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιχείρησε να στείλει μήνυμα διαχείρισης της πίεσης που δέχονται οι πολίτες, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Την ίδια στιγμή, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει, όπως ανέφερε, τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, που καλύπτουν γονείς, πολύτεκνες οικογένειες, νέους, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, ενώ στάθηκε και στην καθιέρωση της επιστροφής ενός ενοικίου σε ετήσια βάση.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή

Τέλος, αναφορά έγινε και στις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η ένταση και η χρονική διάρκεια της κρίσης θα καθορίσουν την έκταση των αντιδράσεων. Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα και η Ευρώπη διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη εμπειρία και περισσότερα εργαλεία σε σχέση με το παρελθόν για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέπεμψε στην εργαλειοθήκη του 2022, καθώς και στη δυνατότητα αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου, ώστε να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα προστατεύσουν τα νοικοκυριά από τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης νέας ενεργειακής ή πληθωριστικής αναταραχής.

