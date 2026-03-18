Η Ευρώπη σε ενεργειακό συναγερμό: Αδειάζουν οι δεξαμενές φυσικού αερίου, φόβοι για κινήσεις πανικού και κερδοσκοπία

Κορυφώνεται η ανησυχία για τα ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να πυροδοτήσει μια διαμάχη μεταξύ των χωρών για τη μείωση του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, γράφει το Politico σε δημοσίευμά του, μετά τη σημερινή επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο.

Η ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διατηρούν τα αποθέματα φυσικού αερίου στο 90% της δυναμικότητάς τους μέχρι τον χειμώνα – ένα μέτρο που εισήχθη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Αλλά ο φετινός, ψυχρότερος από τον μέσο όρο, χειμώνας εξάντλησε αυτά τα αποθέματα σε κάτω από 30% από τον Μάρτιο, το χαμηλότερο από το 2022.

Anxiety is growing over Europe's unusually low gas storage levels as the war in Iran threatens to spark a fight among countries over dwindling global energy supply.https://t.co/7nBHamZW38 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 18, 2026

Δύσκολο να αναπληρωθούν τα αποθέματα – Φόβοι για κερδοσκοπία

Με τις τιμές του φυσικού αερίου να έχουν εκτοξευθεί μετά τις ιρανικές επιθέσεις που ουσιαστικά έκλεισαν το Στενό του Ορμούζ – το στενό πέρασμα από το οποίο διέρχεται το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, εκ του οποίου το 6% προοριζόταν για την Ευρώπη – το έργο της αναπλήρωσης αυτών των αποθεμάτων μέχρι τον χειμώνα ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο.

Παρασκηνιακά, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι οι χώρες θα μπορούσαν να βιαστούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους ταυτόχρονα εάν οι κανόνες δεν χαλαρώσουν, αυξάνοντας τη ζήτηση και επιτρέποντας στους εμπόρους να εκμεταλλευτούν τις αυξανόμενες τιμές.

Αυτή είναι η δυναμική που οδήγησε τους εμπόρους να αυξήσουν τις τιμές φυσικού αερίου σε πάνω από 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2022, με τους υψηλούς νέους στόχους αποθήκευσης να επιδεινώνουν την απότομη αύξηση της ζήτησης που ακολούθησε τις περικοπές εφοδιασμού της Ρωσίας.

Οι αναλυτές λένε ότι η δυσκολία στην αναπλήρωση αυτών των αποθεμάτων θα γίνει επίσης πιο δύσκολη από τον έντονο ανταγωνισμό από την Ασία, η οποία είναι πιο άμεσα εκτεθειμένη από την Ευρώπη στις αποστολές φυσικού αερίου που κάποτε διέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου στα μέσα του έτους, υπονομεύοντας το κίνητρο για τους εμπόρους να πωλούν τον χειμώνα και να αποθηκεύουν την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Οι αξιωματούχοι τονίζουν ότι είναι ακόμα νωρίς. Αλλά ήδη, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να επικαλεστούν τις υπάρχουσες εξαιρέσεις που τους επιτρέπουν να χαλαρώσουν τους στόχους αποθήκευσης, προκειμένου να μειώσουν το περιθώριο για αγορές χύμα, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους ενέργειας που γνωρίζουν το θέμα.

Ζητούν ευελιξία από την ΕΕ

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον τρεις χώρες πιστεύουν ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα πρέπει να εισαγάγει ευελιξία πέρα ​​από το υπάρχον πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του στόχου έως και 30%, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους. Οι χώρες ζήτησαν επίσης έναν νέο μηχανισμό της ΕΕ για τον συντονισμό των αγορών φυσικού αερίου, πρόσθεσαν.

Τέτοιες πολιτικές θα επέτρεπαν στις χώρες να γεμίσουν τα αποθέματα για τον ερχόμενο χειμώνα με μεγαλύτερη άνεση. «Με έναν χαμηλότερο στόχο δεν θα αυξάναμε τη ζήτηση για πολύ υψηλό επίπεδο αποθήκευσης, [και] δεν θα ανέβαζα τις τιμές», δήλωσε μία από τις πηγές.

Η Κομισιόν δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης, ανέφεραν οι πηγές. Αλλά και αυτή έχει επισημάνει ρητά το ζήτημα, τόσο σε σύνοδο κορυφής των υπουργών ενέργειας τη Δευτέρα όσο και σε προηγούμενες συναντήσεις πρεσβευτών και εθνικών εμπειρογνωμόνων ενέργειας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πηγές και έναν αξιωματούχο της ΕΕ. Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Δημόσια, οι αξιωματούχοι παραμένουν αισιόδοξοι. Για παράδειγμα, τα αποθέματα της Γερμανίας λειτουργούν με χωρητικότητα 22%, αφού το Βερολίνο πίεσε να μειώσει τους στόχους αποθήκευσης πέρυσι, αλλά η υπουργός Οικονομίας της χώρας, Katherina Reiche, έχει υποβαθμίσει το ζήτημα.

Άλλοι είναι πιο νευρικοί. «Το status quo είναι μη βιώσιμο — οι υπάρχοντες μηχανισμοί δεν διασφαλίζουν επαρκώς την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, επειδή τα κίνητρα για την πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι ανεπαρκή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ο Sebastian Heinermann, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής ένωσης αποθήκευσης INES.

Η ομάδα πίεσης της βιομηχανίας φυσικού αερίου Eurogas προειδοποίησε επίσης ότι οι αυστηροί κανονισμοί της ΕΕ που διέπουν τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου — το οποίο μπορεί να αποσταλεί στον πλειοδότη, σε αντίθεση με τις σταθερές προμήθειες φυσικού αερίου μέσω αγωγών — καθιστούν την πώληση στην Ευρώπη λιγότερο ελκυστική για πολλούς εξαγωγείς. Αυτό μειώνει περαιτέρω τις πιθανότητες της ΕΕ να εξασφαλίσει τα καύσιμα που έχει απεγνωσμένα ανάγκη σε μια αγορά που στενεύει συνεχώς.

