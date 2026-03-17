search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 14:18
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2026 12:05

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στη… στρατόσφαιρα πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Στα 103 δολάρια το brent, πάνω από 52 ευρώ η MWh

Σε εφιάλτη μετατρέπεται η αγορά της ενέργειας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και η προσφορά να διαταράσσεται, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Το συμβόλαιο του Brent για τον επόμενο μήνα κινείται ανοδικά κατά 2,69%, στα 102,90 δολάρια το βαρέλι (11:50 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 2,76%, στα 96,08 δολάρια το βαρέλι.

Τη Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση, καθώς οι φόβοι για παρατεταμένο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ υποχώρησαν προσωρινά, αφού αρκετά δεξαμενόπλοια διέπλευσαν με ασφάλεια το στενό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι η θαλάσσια οδός θα μπορούσε να ανοίξει ξανά σύντομα.

Εν τω μεταξύ, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο προς τα 52 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς οι αγορές ανησυχούν για τις παρατεταμένες διαταραχές του εφοδιασμού εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ολλανδικό TTF διαπραγματεύονται την Τρίτη στα 52,34 ευρώ ανά μεγαβατώρα (11:50 ώρα Ελλάδος) με άνοδο 2,85%.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3