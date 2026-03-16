ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 19:58
16.03.2026 18:56

CNN: Γιατί δεν υποχωρεί το πετρέλαιο – Η αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών δεν φρενάρει την άνοδο των τιμών

16.03.2026 18:56
Παρά τη μεγαλύτερη συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, οι διεθνείς τιμές εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Όπως εξηγεί το CNN, η απόφαση των κρατών-μελών του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας να διοχετεύσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια, δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να ανακόψει το ράλι στις αγορές ενέργειας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει επιφέρει σοβαρούς κραδασμούς στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η αιτία πίσω από τις υψηλές τιμές

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σε δήλωση που εξέδωσε την Κυριακή.

Σύμφωνα με την ανάλυση, καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα παίζει ο σχεδόν πλήρης αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Η συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στη συγκεκριμένη περιοχή έχει οδηγήσει στη διακοπή τροφοδοσίας στην παγκόσμια αγορά περίπου 15 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως, καθώς και άλλων 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαϊκών προϊόντων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η διοχέτευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών στην αγορά αρκεί θεωρητικά για μόλις 26 ημέρες, γεγονός που εξηγεί γιατί οι αγορές συνεχίζουν να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη διαθεσιμότητα του πετρελαίου.

Παράλληλα, η διάθεση των αποθεμάτων δεν θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές. Οι ποσότητες που προέρχονται από την Ασία και την Ωκεανία αναμένεται να φτάσουν στην αγορά άμεσα, ενώ εκείνες που προέρχονται από την Αμερική και την Ευρώπη προβλέπεται να διοχετευθούν προς τα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, τα αποθέματα μπορούν να διατεθούν με διάφορους τρόπους, όπως μέσω διαγωνισμών, δανεισμού ή ακόμη και με απευθείας πωλήσεις προς τα διυλιστήρια.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 19:58
tileorasi

«Έσκισε» σε τηλεθέαση και την Παρασκευή (13/3) το «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

mertz 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Nein»… ξανά από τον Μερτς: «Δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου»

