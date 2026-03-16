Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 25ης Μαρτίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ πριν την παρέλαση (video)

Η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές των συντάξεων του Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Πέμπτη 26 Μαρτίου, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Δευτέρα 24 Μαρτίου (καθώς η Τρίτη 25 Μαρτίου είναι η αργία) και την Πέμπτη 26 Μαρτίου αντίστοιχα.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Μαρτίου Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου5

θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου5 Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου

θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου.

