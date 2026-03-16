Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 25ης Μαρτίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ πριν την παρέλαση (video)

Η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές των συντάξεων του Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Πέμπτη 26 Μαρτίου, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.
Επίσης, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Δευτέρα 24 Μαρτίου (καθώς η Τρίτη 25 Μαρτίου είναι η αργία) και την Πέμπτη 26 Μαρτίου αντίστοιχα.
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα:
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Απριλίου θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή 27 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου.
Διαβάστε επίσης:
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,99 δισ. ευρώ στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου
Ακρίβεια 2026: Η «αιμορραγία» των 27,6 δισ. ευρώ σε ΦΠΑ και το 2άρι στη βενζίνη
Φορολογικό «λίφτινγκ» με το βλέμμα στις κάλπες: Ποιοι βλέπουν ελαφρύνσεις και ποιοι παραμένουν στη μέγγενη
