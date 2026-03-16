Ακρίβεια 2026: Η «αιμορραγία» των 27,6 δισ. ευρώ σε ΦΠΑ και το 2άρι στη βενζίνη

Η ελληνική αγορά βρίσκεται πλέον στη δίνη μιας παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης, με τις τιμές να ακολουθούν μια ασταμάτητη ανοδική πορεία που δεν δικαιολογείται πάντα από τα διεθνή δεδομένα.

Το 2026 ξεκίνησε με τον πληθωρισμό να παρουσιάζει νέα επιτάχυνση, αγγίζοντας το 2,7% τον Φεβρουάριο, με τα τρόφιμα να αποτελούν τον κύριο τροφοδότη των αυξήσεων.

Καύσιμα: Η αντλία που «καίει» τα εισοδήματα

Στα πρατήρια, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στα μεγάλα αστικά κέντρα «φλερτάρει» επικίνδυνα με τα 2 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 11,18% από την αρχή του έτους. Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα στο diesel κίνησης, το οποίο έχει εκτοξευθεί κατά 23,5% μέσα σε μόλις τρεις μήνες, επιβαρύνοντας το κόστος μεταφοράς των προϊόντων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα παραμένει η 5η ακριβότερη χώρα στην ΕΕ στη βενζίνη, παρά το γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται στο 73% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η αιτία; Η υψηλή φορολογία (ΕΦΚ και ΦΠΑ), που αποτελεί πλέον το 60% της τελικής τιμής στην αντλία.

Σούπερ Μάρκετ: Διψήφιες αυξήσεις σε βασικά αγαθά

Ενώ ο γενικός πληθωρισμός φαίνεται χαμηλός, ο «πληθωρισμός της κουζίνας» παραμένει σε επίπεδα σοκ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Φεβρουάριος 2026):

Κρέατα : Το μοσχάρι αυξήθηκε κατά 25,6% και το αρνί/κατσίκι κατά 12,1% μέσα σε ένα έτος.

: Οι ανατιμήσεις αγγίζουν το 13,5%.

: Οι ανατιμήσεις αγγίζουν το 13,5%. Είδη διατροφής: Η συνολική ομάδα παρουσιάζει ετήσια αύξηση 5,2%, την ώρα που τα φορολογικά έσοδα από τον ΦΠΑ το 2025 εκτινάχθηκαν στα 27,6 δισ. ευρώ, ενισχυμένα ακριβώς λόγω των υψηλών τιμών.

Η αγοραστική δύναμη σε ελεύθερη πτώση

Η πραγματική οικονομία ασφυκτιά. Παρά τις εξαγγελίες για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό (που πλέον αγγίζει τα 930€ μικτά), η πραγματική διάβρωση του εισοδήματος από το 2021 έως σήμερα υπολογίζεται στο 10%. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του μήνα πέρα από την 20ή ημέρα.

Ωστόσο το κράτος το 2025 είδε τα έσοδά του από την έμμεση φορολογία (ΦΠΑ και ΕΦΚ) να αυξάνονται κατά 1,6 δισ. ευρώ πάνω από τους στόχους, τροφοδοτούμενα από την ακρίβεια. Απο την άλλη για τον Έλληνα καταναλωτή, το 2026 προμηνύεται ως έτος επιβίωσης, καθώς η βενζίνη των 2 ευρώ και το πανάκριβο ράφι απειλούν να μετατρέψουν τα βασικά αγαθά σε είδη πολυτελείας.

Διαβάστε επίσης

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή (20/3)

Ανοίγει το taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις: Εκπτώσεις φόρου, προθεσμίες και όσα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

ΑΑΔΕ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026 – Μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς