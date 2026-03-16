Βενζίνη στα 2 ευρώ και αυξήσεις έως 35 λεπτά στο diesel από την αρχή της κρίσης

Τα 2 ευρώ στην τιμή της βενζίνης δεν αποτελούν πλέον πιθανότητα αλλά πραγματικότητα σε ορισμένα πρατήρια, ενώ σε πολλές περιοχές της Αττικής η τιμή βρίσκεται ήδη μια ανάσα από αυτό το επίπεδο. Η συνεχής άνοδος των τιμών τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει οδηγήσει τη μέση τιμή της αμόλυβδης πάνω από το 1,9 ευρώ το λίτρο, με την αγορά να αναμένει νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες.

Η ανοδική πορεία είναι σταθερή το τελευταίο δεκαπενθήμερο, με τις τιμές να αναπροσαρμόζονται σχεδόν καθημερινά. Σε σχέση με τις 28 Φεβρουαρίου η μέση τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί περίπου κατά 20 λεπτά το λίτρο, δηλαδή σχεδόν 12%. Οι αυξήσεις αυτές περνούν σταδιακά στην αντλία, καθώς τα πρατήρια προσαρμόζουν τις τιμές τους με βάση τις νέες χονδρικές τιμές της αγοράς.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του diesel βρίσκεται πλέον κοντά στο 1,9 ευρώ το λίτρο, περίπου 35 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της νέας γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σε ποσοστιαία βάση η αύξηση αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 22%.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται άμεσα με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το τελευταίο διάστημα η τιμή του Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που επηρεάζει άμεσα τις τιμές στη χονδρική αγορά καυσίμων. Οι μεταβολές αυτές περνούν στη συνέχεια και στις τιμές που διαμορφώνονται στα πρατήρια.

Στην αγορά καυσίμων παρατηρείται καθημερινή αναπροσαρμογή των τιμών. Οι αυξήσεις εκτιμάται ότι φτάνουν περίπου τα δύο λεπτά ανά λίτρο κάθε ημέρα τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα οι τιμές να μεταβάλλονται συνεχώς καθώς φτάνουν νέες παρτίδες καυσίμων στην αγορά.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως σε νησιά και τουριστικές περιοχές, η τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχες τάσεις εμφανίζονται και σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας, όπου το κόστος μεταφοράς καυσίμων είναι υψηλότερο.

Η αύξηση των τιμών καυσίμων επηρεάζει και το συνολικό ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων. Κλάδοι με υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως τα αρτοποιεία και άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βλέπουν το λειτουργικό τους κόστος να αυξάνεται. Πολλοί φούρνοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τη λειτουργία του εξοπλισμού τους, γεγονός που σημαίνει ότι η άνοδος του diesel επηρεάζει άμεσα τα έξοδα παραγωγής.

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί ήδη σημαντική πρόκληση για πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι νέες αυξήσεις στις τιμές καυσίμων δημιουργούν πρόσθετη πίεση, καθώς αυξάνονται τόσο τα έξοδα μεταφοράς όσο και το κόστος λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος των τιμών ενέργειας επηρεάζει και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις, περίπου το 63% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι διαθέτει χρήματα μόνο για βασικές ανάγκες, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο που διαμορφώνεται περίπου στο 41%.

Οι εξελίξεις στην αγορά καυσίμων θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες. Οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή της βενζίνης στα 2 ευρώ το λίτρο δείχνει ότι οι πιέσεις στο ενεργειακό κόστος παραμένουν έντονες, επηρεάζοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

