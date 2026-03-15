FT: 63 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδος αναμένουν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αναμένεται να αποκομίσουν κέρδη άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, εφόσον οι τιμές του αργού διατηρηθούν στα επίπεδα που έχουν φτάσει από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με μοντέλα της επενδυτικής τράπεζας Jefferies, που επικαλείται η εφημερίδα Financial Times, οι Aμερικανοί παραγωγοί θα αποκομίσουν επιπλέον 5 δισ. δολάρια σε ταμειακές ροές μόνο αυτόν τον μήνα, μετά από αύξηση περίπου 47% στις τιμές του πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Εάν οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ παραμείνουν υψηλές και κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 100 δολάρια το βαρέλι φέτος, οι εταιρείες θα αποκομίσουν 63,4 δισ. δολάρια από την παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακών ερευνών Rystad.

Καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 100 δολάρια την Πέμπτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, οπότε όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα».

Ο West Texas Intermediate, δείκτης αναφοράς των ΗΠΑ, έκλεισε στα 98,71 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή.

Η πρόσθετη ροή μετρητών αναμένεται να ωφελήσει τις αμερικανικές εταιρείες σχιστολιθικού πετρελαίου, οι οποίες έχουν περιορισμένες δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη για τις μεγαλύτερες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες.

Η ExxonMobil και η Chevron, καθώς και οι ευρωπαϊκοί ανταγωνιστές τους BP, Shell και TotalEnergies, διαθέτουν εκτεταμένα περιουσιακά στοιχεία στον Κόλπο και επηρεάζονται περισσότερο από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Η παραγωγή έχει διακοπεί σε αρκετές εγκαταστάσεις στις οποίες ορισμένες από τις πέντε «υπερμεγάλες» εταιρείες κατέχουν μετοχικά μερίδια, αναγκάζοντας τη Shell να κηρύξει «ανωτέρα βία» για τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου που σχεδίαζαν να αποστείλουν από το εργοστάσιο Ras Laffan της QatarEnergy.

Οι προκλήσεις της λειτουργίας στην περιοχή υπογραμμίστηκαν την Πέμπτη, όταν η SLB, πρώην Schlumberger και η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαίου στον κόσμο, εξέδωσε προειδοποίηση για τα κέρδη.

Ο Μάρτιν Χιούστον, βετεράνος του πετρελαϊκού κλάδου και πρόεδρος της Omega Oil and Gas, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν νικητές σε αυτή την κατάσταση και σίγουρα δεν είναι οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες. Θα προτιμούσαν την κατάσταση που επικρατούσε πριν από δύο εβδομάδες παρά μια κρίση που αυξάνει προσωρινά τις τιμές του πετρελαίου».

«Οι εθνικές πετρελαϊκές εταιρείες της Μέσης Ανατολής και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να ανοικοδομήσουν τις υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι το άνευ προηγουμένου κλείσιμο του στενού, ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα».

Σύμφωνα με έρευνα της Goldman Sachs, περίπου 18 εκατομμύρια από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που διακινούνται κανονικά καθημερινά μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένουν μπλοκαρισμένα. Ο αντίκτυπος είναι ακόμη πιο δραματικός για τον κλάδο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς έχει διακοπεί περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής.

Η RBC Capital Markets δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει η σύγκρουση να παραταθεί μέχρι την άνοιξη και ότι οι τιμές του αργού Brent ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 128 δολάρια το βαρέλι εντός τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Η BP και η Exxon συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που είναι πιο εκτεθειμένες στην κρίση της Μέσης Ανατολής, με περισσότερο από το ένα πέμπτο των ελεύθερων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργήσουν το 2026 να προέρχεται από τις παγκόσμιες δραστηριότητές τους στον τομέα του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που εδρεύουν στην περιοχή.

Το αντίστοιχο ποσοστό για την TotalEnergies είναι 14%, ενώ για τη Shell και τη Chevron είναι 13% και 5% αντίστοιχα, σύμφωνα με την Rystad.

Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν πρόσφατα επεκταθεί στην περιοχή, υπογράφοντας συμφωνίες στη Συρία, τη Λιβύη και αρκετές άλλες χώρες, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους σε πετρέλαιο και να αυξήσουν την παραγωγή.

Η Total ανέφερε σε ενημέρωση για τις εμπορικές της δραστηριότητες την Παρασκευή ότι η υψηλότερη τιμή του πετρελαίου «αντισταθμίζει με το παραπάνω την απώλεια της παραγωγής από τη Μέση Ανατολή».

