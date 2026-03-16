ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 08:50
16.03.2026 07:15

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή (20/3)

16.03.2026 07:15
Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα, Δευτέρα (16/3), έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καταβληθούν 77.263.470,40 ευρώ σε 87.257 δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 16 Μαρτίου, θα καταβληθούν 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ και
  • στις 19 Μαρτίου, θα καταβληθούν 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Επίσης, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου, θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 08:49
data centers
BUSINESS

Αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για data centers ενισχύει τις προοπτικές της Ελλάδας ως περιφερειακού ψηφιακού κόμβου

MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW_456
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την Αυστραλία στη… Θεσσαλονίκη για την 25η Μαρτίου ο Μητσοτάκης

aggelos_irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ξεκινά η δίκη των βασανιστών του 3χρονου Άγγελου – Στο εδώλιο η μητέρα του και ο σύντροφός της

1 / 3