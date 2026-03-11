Κεραμέως: «Η πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αύξηση μισθών είναι γεγονός» (video)

Στην πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη δύο μόλις εβδομάδες μετά τη ψήφιση του σχετικού νόμου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπεγράφη τον περασμένο Νοέμβριο, αρχές Φεβρουαρίου ψηφίστηκε στη Βουλή και πλέον «δεν πέρασαν δύο εβδομάδες και έχουμε ήδη, είναι γεγονός ήδη η πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει αύξηση μισθών, Αφορά περίπου 6000 εργαζομένους στα ζαχαρώδη προϊόντα, με αύξηση μέχρι 12% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Και περιμένουμε και άλλες, είναι σε τελικές διαπραγματεύσεις σημαντικές συλλογικές συμβάσεις, δεν μπορώ να πω περισσότερα, άλλωστε αφορούν αμέσως τα δύο μέρη, εκπροσώπους εργαζομένων και εκπροσώπους εργοδοτών».

Επιπλέον η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι η πρώτη αγωνία των πολιτών και απολύτως δικαιολογημένη είναι πως θα βγάλουν το μήνα, τι διαθέσιμο εισόδημα έχουν και πως μπορεί αυτό το διαθέσιμο εισόδημα να αυξηθεί, τονίζοντας ότι «εκεί λοιπόν οι συλλογικές συμβάσεις έρχονται ως ένα κατεξοχήν εργαλείο, για να δώσουν μία προοπτική. Σας είπα ήδη παράδειγμα συλλογικής σύμβασης που έρχεται και δίνει μία ανάσα, μία αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Θα ακολουθήσουν και άλλες, άρα να πως ερχόμαστε αφενός με τον κατώτατο μισθό με κυβερνητική απόφαση, αφετέρου με τον μέσο μισθό, με το νέο θεσμικό πλαίσιο που έρχεται να ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι η κατεξοχήν απάντηση στο ζήτημα της διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων».

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από 1η Απριλίου, τονίζοντας ότι δέσμευση του πρωθυπουργού παραμένει ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027. Η υπουργός διέψευσε τα σενάρια περί αύξησης στα 950 ευρώ από φέτος, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν δύο αυξήσεις, το 2026 και το 2027. «Στόχος μας είναι να διευρύνεται όσο περισσότερο γίνει το διαθέσιμο εισόδημα εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας», είπε και διευκρίνισε ότι σε δυο εβδομάδες θα εισηγηθεί επί του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως επεσήμανε η κ. Κεραμέως η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει τριετίες και επιδόματα.

Για τον μέσο μισθό, η υπουργός σημείωσε ότι για πλήρη απασχόληση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 1.516 ευρώ και συνεπώς έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί για πάνω από 1.500 ευρώ. Η υπουργός σημείωσε ότι ο μέσος μισθός ορίζεται αμιγώς από την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας και συνεπώς ο μόνος τρόπος να αυξηθεί είναι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης 10.000 γυναικών, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι έχουν γίνει 85.000 αιτήσεις επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν να προσλάβουν γυναίκες, ενώ τόνισε ότι «η ανεργία των γυναικών είναι περίπου στο 10%, 9,9-10,5%, αναλόγως τους μήνες, η χαμηλότερη που έχει υπάρξει στη χώρα μας, 260 χιλιάδες γυναίκες, οι οποίες δεν δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν. Στην αντρική ανεργία είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πλέον. Ενώ και στη γυναικεία έχουμε πέσει, αλλά έχουμε περιθώρια περαιτέρω τόνωσης της απασχόλησης».

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε και στη νέα δράση του υπουργείου στο Λονδίνο στις 9 Μάϊου, στο πλαίσιο του Rebrain Greece, λέγοντας ότι «είναι η έκτη στη σειρά, μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, τη Στουτγάρδη, τη Νέα Υόρκη, ξανά το Λονδίνο, κάνουμε νέα εκδήλωση, έρχονται μαζί μας 40 κορυφαίες επιχειρήσεις από το ελληνικό επιχειρείν που ψάχνουν να προσλάβουν και προσπαθούμε να αναδείξουμε επαγγελματικές ευκαιρίες» για συμπατριώτες μας που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Μέση Ανατολή η υπουργός επεσήμανε την επιβεβαίωση της σημασίας να επενδύει η Ελλάδα σε αμυντικό εξοπλισμό και σε γεωστρατηγικές συμμαχίες. «Νομίζω υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο ότι σωστά επενδύσαμε από το ’19 και μετά πάρα πολύ στην ενίσχυση του αμυντικού εξοπλισμού. Και φάνηκε και πώς η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο. Είδατε ότι η Ελλάδα πρώτη στήριξε την αδερφή Κύπρο. Ήρθαν εν συνεχεία οι άλλες χώρες, γιατί η Κύπρος είναι Ευρώπη, όμως για μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία, είναι ο ελληνισμός μας ο ίδιος. Σκεφτείτε αυτά να συνέβαιναν την εποχή που η Ελλάδα ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας, απομονωμένη στην Ευρώπη».

