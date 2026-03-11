Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εγρήγορση για μεταναστευτικό και εξαγωγή «τρομοκρατίας»

Καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, όχι μόνο δεν δείχνει να βαίνει προς αποκλιμάκωση, αλλά εντείνεται και απειλεί με περαιτέρω επέκταση, η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή και συγκρατημένη αγωνία τις εξελίξεις – όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας και γενικότερα της οικονομίας, αλλά και στον τομέα της ασφάλειας.

Το πρώτο ζήτημα που έχει έλθει στο προσκήνιο αφορά σε ενδεχόμενη αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα – κάτι που σημείωσε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τριμερή συνάντησή του με τους προέδρους της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η Αθήνα αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος, εκτός από το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, προκαλεί και διάβωση του κοινωνικού ιστού, κάτι που σχεδόν νομοτελειακά θα αυξήσει τον αριθμό των ανθρώπων που θα αναζητήσουν ασφάλεια και μέλλον στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρμόδιοι στην Αθήνα έχουν ήδη αρχίσει τις επαφές με τους συναδέλφους του στις χώρες που αναμένεται ότι θα υποδεχθούν τα πρώτα «κύματα» προσφύγων από την περιοχή (π.χ. Τουρκία και Αίγυπτος), ώστε να υπάρξει συντονισμός και συνεννόηση, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ήδη έχει δηλώσει ότι θα «διευρυνθεί η παρακολούθηση των Ιρανών οι οποίοι ζητούν άσυλο στην Ελλάδα» προσθέτοντας ότι η εξέταση αιτημάτων ασύλου Ιρανών πολιτών «παγώνει» μέχρι νεωτέρας.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για τη διάρκεια του πολέμου, η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα κινείται στο θέμα αυτό σε μια λογική «βλέποντας και κάνοντας», ανάλογα με τις εξελίξεις, αν και ξεκαθαρίζει ότι το πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής για το μεταναστευτικό δεν πρόκειται να αλλάξει, ιδίως καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αυξημένες αφίξεις στην Κρήτη και σε άλλα νησιά της χώρας. Επίσης, επισημαίνεται από ειδικούς ότι η αποσταθεροποίηση του Ιράν μπορεί να έχει και δευτερογενείς συνέπειες, καθώς η χώρα υποδέχεται πρόσφυγες και από το Αφγανιστάν.

Από εκεί και πέρα, με αμερικανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ υπέκλεψαν κωδικοποιημένες μεταδόσεις που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν συνεννοήσεις με «sleeper cells» τρομοκρατών σε διάφορες δυτικές χώρες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιχείρησε χθες να εμφανιστεί καθησυχαστικός, λέγοντας ότι «η Ελλάδα δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα σε μαζικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές η χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, είναι ασφαλής και από πλευράς εσωτερικών κινδύνων και σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και πιθανές διεισδύσεις από το εξωτερικό».

Μάλιστα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει μια οργανωμένη διαδρομή πληροφοριών, επιχειρησιακών ενεργειών, συντεταγμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων», προσθέτοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έναν συντονιστικό ρόλο στη ροή των πληροφοριών, στην εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνων, η Europol, αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Περσικού Κόλπου, οι οποίες συνήθως είναι καλά πληροφορημένες και δίνουν πολύ καλές αναλύσεις και αξιολογήσεις».

Πάντως, ο Μ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα, τα οποία να διασφαλίζουν ότι θα ζούμε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Γιατί, το περιβάλλον ασφάλειας απαιτεί συνεχώς, πρώτον επαγρύπνηση, δεύτερον συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία ευαίσθητων στόχων. Και τρίτον απαιτεί κάποια γενικότερα μέτρα, όπως είναι η προστασία των συνόρων, οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται, έτσι ώστε με την κινητοποίηση των Υπηρεσιών να επιτυγχάνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για να διασφαλίζουμε το πολύτιμο αγαθό της ασφάλειας», παραδεχόμενος ότι «είναι πολύ νωρίς ακόμη για να υπάρξουν οργανωμένα πράγματα. Όμως, μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Ενδεχομένως κάποιοι να σχεδιάζουν κάποιοι να κάνουν ενέργειες στην Ευρώπη. Εμείς παίρνουμε μέτρα για όλους εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους».

Αυτό, ωστόσο, που σημειώνεται αρμοδίως από την κυβέρνηση είναι ότι – παρά το γεγονός ότι υπάρχει διαρκής εξέταση των μέτρων ασφαλείας – η χώρα έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις, τόσο με τις αραβικές χώρες, όσο και με το Ιράν και ότι η προερχόμενη από το εξωτερικό τρομοκρατία διαχρονικά δεν αποτελεί πρόβλημα για την Ελλάδα.

