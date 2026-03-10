Alco: Δύο στους τρεις «βλέπουν» συγκάλυψη στα Τέμπη – Τι πιστεύουν για την κυβέρνηση

Την δυσαρέσκεια των πολιτών για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την υπόθεση των Τεμπών, τρία χρόνια μετά την τραγωδία, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha. Ενδεικτικό είναι ότι το 73% των πολιτών δεν πιστεύει ότι οι πραγματικοί ένοχοι για το σιδηροδρομικό δυστύχημα θα τιμωρηθούν, ενώ 2 στους 3 πιστεύουν ότι έγινε απόπειρα συγκάλυψης.

Συγκεκριμένα, καθόλου ικανοποιημένοι δηλώνουν οι πολίτες από το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει αρνητικό ποσοστό 52% ενώ λίγο ικανοποιημένο δηλώνει το 23%.

Στο ερώτημα της δημοσκόπησης για άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποσοστό 54% θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλος ενώ το 15% δεν γνωρίζει/ δεν απαντά.

Σημειώνεται πως 7 στους 10 ερωτηθέντες δεν αναγνωρίζουν εναλλακτική επιλογή. Τα ποσοστά των εναλλακτικών είναι χαμηλά και τα πρόσωπα δεν θεωρούνται πρωθυπουργίσιμα. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 5%, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ από 2% συγκεντρώνουν οι Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πιερρακάκης και Δένδιας οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

Στο ερώτημα για τους δύο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκονται σταθερά στην κορυφή με τον υπουργό Άμυνας να συγκεντρώνει ποσοστό 34% έναντι 16% του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος φαίνεται ότι ενισχύθηκε και από την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup.

Αντίστοιχα και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι αυτοί που ηγούνται της λίστας των πιο επιτυχημένων υπουργών της κυβέρνησης.

Δύο στους τρεις «βλέπουν» απόπειρα συγκάλυψης στα Τέμπη

Ως προς την τραγωδία των Τεμπών, οι ερωτηθέντες επιμένουν να πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης. Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, 2 στους 3 θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης.

Την ίδια ώρα το 73% θεωρεί ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν με το συντριπτικό ποσοστό των πολιτών να κρίνει ότι το δυστύχημα θα μείνει επί της ουσίας ατιμώρητο.

Επίσης, το 68% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όσα έπρεπε ώστε να είναι ασφαλή τα ταξίδια με το τρένο.

Τέλος, τέθηκε και το ερώτημα περί βιαιοπραγιών για ασήμαντη αφορμή στον δρόμο, φαινόμενο που παρατηρείται σχεδόν καθημερινά. Τα ποσοστά καταδεικνύουν μία καταθλιπτική και ανησυχητική εικόνα σημείωσε ο Κώστας Παναγόπουλος της Alco σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη ερώτηση, καθώς το 53% απάντησε θετικά στο ερώτημα.

