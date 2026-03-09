Alco: Άνοδο για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «κλειδί» οι αναποφάσιστοι – Ποιο ποσοστό των πολιτών θα στήριζε νέο κόμμα

Τη δυσαρέσκεια των πολιτών σε βασικά ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η ακρίβεια, η απονομή δικαιοσύνης και η κάθαρση καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha. Παράλληλα, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ αυξάνουν τα ποσοστά τους, την ώρα που οι πολίτες τοποθετούνται και για την πιθανότητα να στηρίξουν ένα νέο κόμμα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η ΝΔ είναι στο 25,1%, το ΠΑΣΟΚ 10,8%, η Ελληνική Λύση 8,7%, το ΚΚ3 7,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜέΡΑ25 3,1%, η Φωνή Λογικής 2,7%, η Νίκη 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας (Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο) 1,2%, η Νέα Αριστερά 1%, «Άλλο Κόμμα» 7,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 18,9%.

Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξουν ένα καινούργιο κόμμα, το 10% απαντά «πολύ» πιθανό, το 19% «αρκετά» πιθανό, το 19% «λίγο» και το 40% «καθόλου» πιθανό.

Το κόμμα Τσίπρα

Το κόμμα Καρυστιανού

Ταύτιση με κάποιο κόμμα

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει σήμερα κάποιο κόμμα που θα έλεγαν ότι τους εκφράζει σε σημαντικό βαθμό, το 50% «Όχι» δεν του εκφράζει κάποιο κόμμα σε σημαντικό βαθμό, ενώ το 45% απαντά θετικά.

Αίτημα για πολιτική αλλαγή

Επίσης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τοι 68% των πολιτών πιστεύει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή προκειμένου να επέλθει δικαιοσύνη και κάθαρση στον τόπο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ένας στους δύο πιστεύει ότι η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές είναι κόλαφος για την κυβέρνηση.

Η έρευνα καταγράφει επίσης δυσαρέσκεια σε βασικά ζητήματα της επικαιρότητας. Η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι η ακρίβεια στα βασικά αγαθά δεν έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Opinion Poll: Άλμα 2,5% για ΝΔ εν μέσω πολέμου και επιστροφή της σταθερότητας

Στην φρεγάτα «Κίμων» Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, «είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί» -Τι ειπώθηκε στην τριμερή με τον Μακρόν

Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχθηκε ο Δένδιας – Η ανάρτηση του Γάλλου Προέδρου στα ελληνικά









