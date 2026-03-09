search
09.03.2026 19:46

Alco: Άνοδο για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «κλειδί» οι αναποφάσιστοι – Ποιο ποσοστό των πολιτών θα στήριζε νέο κόμμα

09.03.2026 19:46
ekloges-new

Τη δυσαρέσκεια των πολιτών σε βασικά ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η ακρίβεια,  η απονομή δικαιοσύνης και η κάθαρση καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha. Παράλληλα, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ αυξάνουν τα ποσοστά τους, την ώρα που οι πολίτες τοποθετούνται και για την πιθανότητα να στηρίξουν ένα νέο κόμμα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Alco, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η ΝΔ είναι στο 25,1%, το ΠΑΣΟΚ 10,8%, η Ελληνική Λύση 8,7%, το ΚΚ3 7,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜέΡΑ25 3,1%, η Φωνή Λογικής 2,7%, η Νίκη 2,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας (Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο) 1,2%, η Νέα Αριστερά 1%, «Άλλο Κόμμα» 7,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 18,9%.

Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξουν ένα καινούργιο κόμμα, το 10% απαντά «πολύ» πιθανό, το 19% «αρκετά» πιθανό, το 19% «λίγο» και το 40% «καθόλου» πιθανό.

Το κόμμα Τσίπρα

Το κόμμα Καρυστιανού

Ταύτιση με κάποιο κόμμα

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει σήμερα κάποιο κόμμα που θα έλεγαν ότι τους εκφράζει σε σημαντικό βαθμό, το 50% «Όχι» δεν του εκφράζει κάποιο κόμμα σε σημαντικό βαθμό, ενώ το 45% απαντά θετικά.

Αίτημα για πολιτική αλλαγή

Επίσης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τοι 68% των πολιτών πιστεύει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή προκειμένου να επέλθει δικαιοσύνη και κάθαρση στον τόπο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ένας στους δύο πιστεύει ότι η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές είναι κόλαφος για την κυβέρνηση.

Η έρευνα καταγράφει επίσης δυσαρέσκεια σε βασικά ζητήματα της επικαιρότητας. Η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι η ακρίβεια στα βασικά αγαθά δεν έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

stravelakis_karamitrou
MEDIA

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης - «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 20:02
