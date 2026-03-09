Στην φρεγάτα «Κίμων» Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, «είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί» -Τι ειπώθηκε στην τριμερή με τον Μακρόν

Tη φρεγάτα «Κίμων» του πολεμικού ναυτικού, που μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα μαχητικά F-16 Viper έχουν σταλεί στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που της παρέχει η Ελλάδα, επισκέφθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης,

Οι δύο ηγέτες ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της επιχείρησης και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του πληρώματος, ενώ τονίστηκε η ετοιμότητα και η ταχύτατη ανταπόκριση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Νίκος Χριστοδουλίδης: Θέλω να σας ευχαριστήσω και να πω δημόσια ότι με πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού, με την παρουσία σας στην Κύπρο, γράφετε ιστορία. Ο κυπριακός λαός, η επίσημη Πολιτεία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατέψετε την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να ευχαριστήσω και εγώ και πάλι τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή τη σημαντική αποστολή, για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Από τη στιγμή που δόθηκε η κεντρική εντολή, σε πέντε ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει κι αυτό κάτι λέει πια για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Πράγματι, να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Δεν το περιμέναμε ότι τόσο γρήγορα, όταν παραλαμβάναμε με τον κ. κυβερνήτη τον «Κίμωνα», θα χρειαζόταν να κινηθεί επιχειρησιακά το πλοίο αυτό, αλλά εδώ είμαστε και θα ξαναείμαστε όποτε χρειάζεται.

Τριμερής Ελλάδας- Γαλλίας και Κύπρου: Τι συζήτησαν οι ηγέτες

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Χριστοδουλίδη, Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες:

Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αποκλιμάκωση. Ειδικότερα για τον Λίβανο, οι τρεις ηγέτες επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου και τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας επιχείρηση στο έδαφος του Λιβάνου.

Εκφράστηκε το ισχυρό ενδιαφέρον και των τριών ηγετών για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποφευχθεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια.

Υπενθυμίζεται ότι η τριμερής συνάντηση κορυφής Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο,διήρκεσε περίπου 50 λεπτά, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι τρόποι θωράκισης της Μεγαλονήσο, καθώς ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στις δηλώσεις τους οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν στην ανάγκη θωράκισης της Ευρώπης και της Κύπρου, ως το νότιο σύνορό της και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι «η θέση της Κύπρου είναι ξεκάθαρη: δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο με υπευθυνότητα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος. Η χώρα μας αποτελεί γέφυρα συνεργασίας αναμεσα στη δύση και στην ανατολή. Ξέρουμε τι θα πει πόλεμος εδώ και 52 χρόνια βιώνει το τίμημα του πολέμου είμαστε θύμα της παράνομης κατοχής».

Με τη φράση: «Όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτιθεται στην Ευρώπη» ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έθεσε το πλαίσιο της απόφασης της Γαλλίας να συνδράμει στρατιωτικά την άμυνα της Μεγαλόνησου, στις δικές του δηλώσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι «η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική και να βοηθήσουμε στην αποκλιμάκωση», ενώ δεν έκρυψε το βάρος που δίνει το Παρίσι στο ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, λέγοντας ότι «η επιχείρηση ASPIDES είναι απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας.

Όσον αφορά στον Έλληνα πρωθυπουργό, τόνισε ότι «από εδώ στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», προσθέτοντας ότι η ασφάλεια του νησιού είναι προτεραιότητα και ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες για να δώσουν το παρών, βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο.

