Απέπλευσαν για Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποστολή των ελληνικών φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», οι οποίες απέπλευσαν με κατεύθυνση την Κύπρο, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επιχειρησιακής δραστηριότητας του Πολεμικού Ναυτικού. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου.
Οι δύο φρεγάτες αναμένεται να καταπλεύσουν την Τρίτη (3/3/26). Σύμφωνα με όσα ανέφερε νωρίτερα ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου, οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» θα αγκυροβολήσουν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου.
Για την Τρίτη, 3/3, προγραμματίζεται και η μετάβαση στη Μεγαλόνησο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Η απόφαση για την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο, ελήφθη έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ.
Διαβάστε επίσης:
Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος – Τα αποτελέσματα των εκλογών
Γεωργιανός προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα
O Δημήτρης Γκοτσόπουλος στο topontiki.gr: Μας λείπει η πίστη – Στο χωριό μου και στη σκηνή βρίσκω την ελευθερία (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.