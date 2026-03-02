search
02.03.2026 23:09

Απέπλευσαν για Κύπρο οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

02.03.2026 23:09
fregata kimon 776- new

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποστολή των ελληνικών φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», οι οποίες απέπλευσαν με κατεύθυνση την Κύπρο, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επιχειρησιακής δραστηριότητας του Πολεμικού Ναυτικού. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου.

Οι δύο φρεγάτες αναμένεται να καταπλεύσουν την Τρίτη (3/3/26). Σύμφωνα με όσα ανέφερε νωρίτερα ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου, οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» θα αγκυροβολήσουν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου.

Για την Τρίτη, 3/3, προγραμματίζεται και η μετάβαση στη Μεγαλόνησο του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Η απόφαση για την αποστολή των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο, ελήφθη έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ.

