Γεωργιανός προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα

Στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού για πιθανή κατασκοπευτική δράση προχώρησαν στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προσαγωγή του Γεωργιανού έγινε στην Αθήνα και κρατείται σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, όπου και εξετάζεται. Είχε στην κατοχή του φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford, ενώ λάμβανε πληροφορίες απευθείας από το Ιράν μέσω εφαρμογής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προσαγωγή είναι αποτέλεσμα έρευνας της ΕΥΠ, η οποία είναι σε εξέλιξη τον τελευταίο καιρό στα Χανιά, μετά από πληροφορίες για κατασκοπευτική δράση στην περιοχή.

Ο προσαχθείς φέρεται ότι κινούνταν στην περιοχή γύρω από την βάση της Σούδας και για αυτό αποφασίστηκε η προσαγωγή του για περαιτέρω έρευνα, που έγινε τελικά στην Αθήνα, όπου αφίχθη αεροπορικώς.

Την υπόθεση χειρίζονται από κοινού ΕΥΠ και ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται η εκδοχή ο άνδρας να συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν.

