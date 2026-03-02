Γαστούνη: Ένας στη φυλακή και δύο ελεύθεροι με όρους, για τον ξυλοδαρμό του περιπτερά και του γιου του

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για την προ ημερών επίθεση σε περιπτερά και στον γιο του στη Γαστούνη, μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας. Στους υπόλοιπους δύο κατηγορούμενους, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 21, 36 και 41 ετών, είχαν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ, κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης που εκκρεμούσαν σε βάρος τους.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από κοινού, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας και της φθοράς ξένης περιουσίας.

Ο 41χρονος, πατέρας του 21χρονου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτικές εμφανίσεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα τρεις φορές το μήνα και απαγόρευση προσέγγισης των δύο θυμάτων σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Ποινικό παρελθόν με απόδραση και ληστείες

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, κατά τη διάρκεια της απολογίας προέκυψε ότι ο 41χρονος έχει βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απόδραση από τις φυλακές Ναυπλίου και καταδίκες για ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, ενώ έχει παραμείνει τουλάχιστον 10 χρόνια έγκλειστος. Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, ήταν που οδήγησαν και στην απόφαση της Ανακρίτριας, με την σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως, να κριθεί προφυλακιστέος.

Για ποινικές υποθέσεις, ωστόσο, έχουν απασχολήσει τις Αρχές και οι άλλοι δύο συλληφθέντες: Ο 21χρονος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε υπόθεση ληστείας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και του έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης 20 ετών με αναστολή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ ο 36χρονος για υποθέσεις κλοπών.

Η ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, που ανήκαν σε ομάδα περίπου 15 Ρομά, έγινε μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες του περιπτέρου και γειτονικών καταστημάτων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίστηκαν και από τα θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν ξύλα, σιδερένιους λοστούς και σιδεριές που απέσπασαν από το περίπτερο, κυνηγώντας και χτυπώντας τον περιπτερά και τον γιο του σε διάφορα σημεία του σώματος, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή τους, με υψηλή πιθανότητα πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης σε ζωτικά τους όργανα.

