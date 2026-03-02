search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 03:00
02.03.2026 21:08

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος – Τα αποτελέσματα των εκλογών

02.03.2026 21:08
aithousa dikastiriou 098- new

Κατά τις εκλογές της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά ψήφισαν 454 εισαγγελείς όλων των βαθμών. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων βρέθηκαν: (α) έγκυρα ψηφοδέλτια: 435, (β) άκυρα ψηφοδέλτια: 6 και (γ) 13 λευκά ψηφοδέλτια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ \ ΟΝΟΜΑ \ ΙΔΙΟΤΗΤΑ \ ΨΗΦΟΙ

ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή Αντεισαγγελέας Εφετών 180

ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 162

ΔΕΛΛΗΒΕΗΣ-ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Θεολόγος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 151

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική Αντεισαγγελέας Εφετών 149

ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη Εισαγγελέας Εφετών 140

ΝΑΪΝΤΟΣ Χρήστος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 135

ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 94

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 89

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες.

