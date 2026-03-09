Opinion Poll: Άλμα 2,5% για ΝΔ εν μέσω πολέμου και επιστροφή της σταθερότητας

Στοιχεία ενός νέου πολιτικού σκηνικού αναδεικνύονται στα αποτελέσματα της πανελλαδικής πολιτικής έρευνας που υλοποίησε η Opinion Poll για το Action24, αμέσως μετά την κήρυξη πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο διάστημα 4/3 έως και 6/3.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Ν.Δ μέσα στο κλίμα του πολέμου, αλλά και λόγω της απήχησης των χειρισμών της κάνει ένα άλμα 2.5% σε σχέση με την επίδοσή της τον Ιανουάριο και από το 30.2% εμφανίζεται πια στο 32.7%, βελτιώνοντας ταυτόχρονα όλους τους ποιοτικούς δείκτες της, ανοίγοντας παράλληλα την διαφορά από το σταθερά δεύτερο ΠΑΣΟΚ στις 19.5 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 13.2% από το 13.4% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 9.6% (10.4%) , η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9.2% (10.1%) , το Κ.Κ.Ε με 7.8% (8.2%), η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4.9% (4.2%) , ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.7% (4.2%), το ΜΕΡΑ 25 με 2.9% (2.4%) , η ΝΙΚΗ με 1.9% (2.1%) , οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με 1.7% (1.5%) , οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με 1.5% (1.1%) και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 1% (1.2%), ενώ το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ βρίσκεται στο 8.8% (11.1%)

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι αντίστοιχες επιδόσεις είναι: Ν.Δ 26.6%, ΠΑΣΟΚ 10.7%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7.8%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7.5%, Κ.Κ.Ε 6.4%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4%, ΣΥΡΙΖΑ 3.9%, ΜΕΡΑ 25 2.4%, ΝΙΚΗ 1.6%, ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1.4%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.3%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0.8%, με το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ στο 7.2% και τους Αναποφάσιστους στο 18.6%. Σημειώνεται, ότι από την απλή πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις βρίσκουμε το λευκό/άκυρο/αποχή στο 4.1% και τους αναποφάσιστους στο 17.8%. Το σύνολο δηλαδή της « γκρίζας ζώνης» είναι 21.9% από 24.4% τον Ιανουάριο.

Τα προβλήματα, ο πόλεμος και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

Η ακρίβεια/πληθωρισμός βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση με τα θέματα της Οικονομίας/ Ανάπτυξης να ακολουθούν με 35.1%. Ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου με 16.7%, ο Πόλεμος στο Ιράν που εμφανίζεται στο 14.8%, τα Εθνικά θέματα/Ελληνοτουρκικά 12.9%, οι τιμές/κόστος ενέργειας 11.7%, η διαφθορά 11.4%, στην 8η πια θέση η κατάσταση στο ΕΣΥ με 10.4 % σε συνεχή σταδιακή υποχώρηση κ.λ.π .

Το 85.4% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά (52% πολύ, 33.4% αρκετά) από τα διεθνή γεγονότα, τις γεωστρατηγικές αναταράξεις και το πόλεμο στο Ιράν, όσον αφορά τις παρενέργειες και τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στην περιοχή και την χώρα μας. Το 13.7% δηλώνει ότι ανησυχεί λίγο ή καθόλου ( 9.6% λίγο, 4.1% καθόλου).

Το 73% συμφωνεί με την αποστολή των δύο ελληνικών φρεγατών και των μαχητικών F-16 που αποφάσισε η κυβέρνηση, με το 22.7% να έχει αντίθετη άποψη.

Ταυτόχρονα, το 71.9% συμφωνεί με τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί η κυβέρνηση.

Το 56.4% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικές (27.4% πολύ, 29% αρκετά) τις ενεργειακές συμφωνίες με τις Η.Π.Α για τις εξορύξεις και κάθετο διάδρομο. Το 35.2% τις θεωρεί λίγο και καθόλου σημαντικές (λίγο 16.1%, καθόλου 19.1%) .

Η άνοδος της αξίας της σταθερότητας και η επίδρασή της στο πολιτικό κλίμα

Το 73.5% πιστεύει ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα στην χώρα , ενώ το 19.5% έχει αντίθετη άποψη.

Το εύρημα αυτό επιδρά καταλυτικά στις πολιτικές διεργασίες και τις απόψεις που κερδίζουν σημαντικό έδαφος.

Στο ερώτημα αν θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα ή για να εκφραστεί διαμαρτυρία προς την κυβέρνηση, για πρώτη φορά η σταθερότητα εμφανίζεται ως πλειοψηφική τάση με 55.1% , ενώ η διαμαρτυρία μειώνεται και βρίσκεται στο 34.1%

Αυτό με την σειρά του δυναμώνει την άποψη υπέρ της εκλογής αυτοδύναμης κυβέρνησης που φτάνει το 45.4% , με την άποψη υπέρ Κυβερνήσεων συνεργασίας να μειώνεται και να βρίσκεται στο 46.4%, ενώ μέχρι πρότινος ήταν μειοψηφική.

Η ανησυχία για τον πόλεμο, η εμφάνιση ισχυρής τάσης υπέρ της σταθερότητας και η συμφωνία με τον τρόπο χειρισμού της κυβέρνησης της κατάστασης ενισχύει την «συσπείρωση γύρω από την σημαία», βελτιώνει όλα τα ποιοτικά μεγέθη που αφορούν στην κυβέρνηση και αυτό αποτυπώνεται και στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και στην εικόνα κυριαρχίας της Ν.Δ

Ο Κ. Μητσοτάκης ενισχύεται κατά 2.4% στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός και επιλέγεται από το 31.4% από 29% τον Ιανουάριο. Ακολουθούν με μικρή πτώση οι Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6.6% ( 8.8%), ο Κ. Βελόπουλος με 6.3% ( 6.5%) , ο Ν.Ανδρουλάκης με 5.8% ( 6.1%) κ.λ.π . Ο κανένας επιλέγεται από το 29.5% και ο Άλλος από το 7.8%.

Η Ν.Δ ενισχύεται σημαντικά στην παράσταση νίκης, με το 61.1% να πιστεύει ανεξάρτητα από τις κομματικές προτιμήσεις , ότι θα κερδίσει τις επόμενες Βουλευτικές Εκλογές ). Τον Ιανουάριο αυτό το ποσοστό ήταν 53.9%

Ταυτόχρονα ενισχύεται η άποψη της εξασφάλισης της τρίτης θητείας από τον Κ. Μητσοτάκη. Αυτό πιστεύει πολύ και αρκετά το 56.6% ( 26.9% πολύ, 29.7% αρκετά). Λίγο και καθόλου πιθανό θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο το 39.3% ( 20.9% λίγο, 18.4% καθόλου).

Σχετικά με τα νέα κόμματα

Το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα εμφανίζει μείωση κατά 2.3% στην δυνητική ψήφο πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν) . Εμφανίζεται στο 14.8% (7% πολύ και 7.8% αρκετά) , ενώ τον Ιανουάριο βρισκόταν στο 17.1% ( 7.2% πολύ και 9.9% αρκετά) και στο 18.7% τον Δεκέμβριο ( 9% και 9.7% αντίστοιχα).

Το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει σημαντική πτώση της τάξης του 8% στην δυνητική ψήφο. Εμφανίζεται στο 21.3% ( 9.2% πολύ και 12.1% αρκετά) , ενώ τον Ιανουάριο βρισκόταν στο 29.3% ( 16.1% πολύ και 13.2% αρκετά) . Έχει σημασία ότι η μεγάλη πτώση σημειώνεται σ΄αυτούς που δήλωναν πολύ πιθανό να το ψηφίσουν. Υπάρχει 6.9% πτώση από το 8% που είναι η συνολική πτώση στο άθροισμα της δυνητικής ψήφου

Το « κόμμα Σαμαρά» παρουσιάζει ουσιαστικά μια σταθερότητα με συνολική δυνητική ψήφο 10% (3% πολύ και 7% αρκετά) . Τον Ιανουάριο ήταν στο 10.4% ( 3.8% πολύ και 6.6% αρκετά) , ενώ τον Δεκέμβριο στο 10.5% ( 3.6% πολύ και 6.9% αρκετά).

