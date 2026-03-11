Καμπανάκι στην κυβέρνηση για την αισχροκέρδεια – Στάση αναμονής για τα μέτρα στήριξης λόγω του… Τραμπ

Με δεδομένο ότι το κλίμα στις αγορές αλλάζει καθημερινά εξαιτίας των δηλώσεων του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει κάνει την κυβέρνηση να κράτα στάση αναμονής σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ανακοινώσει για την στήριξη της οικονομίας.

Όπως έλεγαν κυβερνητικές πηγές, το Μέγαρο Μαξίμου περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος αλλά και τον ρόλο, που θα παίξει στη διαμόρφωση των τιμών στην ενέργεια η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου προκειμένου να καταλήξει στις κινήσεις που θα κάνει.

Όπως σημείωναν μάλιστα οι οποίες κινήσεις αποφασιστούν άμεσα θα έχουν να κάνουν με την αντιμετωπίσει της αισχροκέρδειας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη του μάλιστα ανέφερε ότι πριν το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η κυβέρνηση εμφανίζεται να στρέφει την προσοχή της στην επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. «Θέλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες, επειδή αρκετοί έσπευσαν στα πρατήρια καυσίμων για να εφοδιαστούν, ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άλλωστε το ποσοστό του διεθνούς εμπορίου αργού που γίνεται από τα στενά του Ορμούζ είναι της τάξης του 25% και κάτι παραπάνω για το φυσικό αέριο», ανέφερε, χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας ανέφερε ότι «είναι ένα πράγμα να ανέβουν οι τιμές στην αντλία επειδή αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές και άλλο κάποιος «πονηρούλης» να βάλει «καπέλο» εκμεταλλευόμενος την κατάσταση».

Γαλάζια στελέχη επέμεναν ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο να ορθώσει τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Επεσήμαιναν μάλιστα ότι τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προκειμένου να μην υπάρξουν παρατράγουδα.

Για την ακρίβεια τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι αφού δουν την έκταση της κρίσης θα δράσουμε.

«Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σημείωσε δε ότι η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχει ταμείο. «Αν είχαμε ακολουθήσει άφρονα πολιτική, δεν θα υπήρχε ταμείο για να συζητούμε σήμερα» λένε στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου.

Τα υπόλοιπα μέτρα θα ενεργοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή του πετρελαίου διατηρηθεί για τρεις εβδομάδες, σε επίπεδα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σε ερώτηση για πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό ανέφερε ότι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το 2026 είναι σε υψηλό επίπεδο. «Υπάρχει και η θεωρία ότι θα πληγούν περισσότερο χώρες που είναι πιο κοντά στην κρίση, όπως η Αίγυπτος ή η Τουρκία ενώ χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία δεν θα πληγούν ή ενδεχομένως θα έχουν όφελος. Αλλά όλα αυτά είναι πρόωρα. Οι κυβερνήσεις είναι για να εργάζονται, να έχουν εναλλακτικά σχέδια και να λειτουργούν όπως η ελληνική κυβέρνηση λειτούργησε στην κρίση στον Έβρο το 2020, στη συνέχεια με τον κορονοϊό και με την ενεργειακή κρίση του 2022. Είναι θετικό ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έχει λειτουργήσει από την αρχή με σοβαρότητα , ετοιμότητα και ταχύτητα στις κρίσεις. Έχει πια μια τεχνογνωσία και λειτουργεί με ένα τρόπο που νομίζω μπορεί να της προσδώσει το επίθετο «αποτελεσματική».

