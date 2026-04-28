ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 01:12
28.04.2026 00:22

Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη (Photos)

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια κοινής πορείας, η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, επέλεξαν να κάνουν την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι. Η περίσταση ήταν ιδιαίτερη, καθώς βρέθηκαν σε επετειακή εκδήλωση του Make-A-Wish Ελλάδος, προσελκύοντας αμέσως τα βλέμματα.

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως αρχιτέκτονας, όλα αυτά τα χρόνια έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τόσο τις κοσμικές εμφανίσεις, όσο και την έκθεση στα μέσα. Η παρουσία του δίπλα στη γνωστή παρουσιάστρια αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν διαρκώς το ζευγάρι.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως οι δυο τους βρίσκονται ένα βήμα πριν επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Στα σχέδιά τους περιλαμβάνεται πολιτικός γάμος, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα σε στενό κύκλο συγγενών και φίλων, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την τελετή θα ακολουθήσει και ένα μεγάλο πάρτι, προκειμένου οι νεόνυμφοι να γιορτάσουν την ξεχωριστή τους ημέρα παρέα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μικ Τζάγκερ παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1976, σύμφωνα με νέα βιογραφία

Τέιλορ Σουίφτ: Καταχωρεί τη φωνή της ως… εμπορικό σήμα για να προστατευτεί από τα deepfake μέσω ΑΙ

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο έφερε το καλοκαίρι στο Instagram – Οι εικόνες από την «ονειρική απόδραση» στο Μπαλί





ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στο χειρουργείο το πρωί της Τρίτης ο Σλούκας – Αγώνας δρόμου για την επιστροφή στο παρκέ

ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες μετά από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα ισχυριστεί ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 27χρονου – «Είχα πάνω μου το μαχαίρι επειδή φοβόμουν»

ΚΟΣΜΟΣ

Κάρολος και Καμίλα στον Λευκό Οίκο: Η υποδοχή από Τραμπ και Μελάνια και το τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο (Video/Photo)

ΚΑΛΧΑΣ

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

