Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη (Photos)

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια κοινής πορείας, η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, επέλεξαν να κάνουν την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι. Η περίσταση ήταν ιδιαίτερη, καθώς βρέθηκαν σε επετειακή εκδήλωση του Make-A-Wish Ελλάδος, προσελκύοντας αμέσως τα βλέμματα.

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως αρχιτέκτονας, όλα αυτά τα χρόνια έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τόσο τις κοσμικές εμφανίσεις, όσο και την έκθεση στα μέσα. Η παρουσία του δίπλα στη γνωστή παρουσιάστρια αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν διαρκώς το ζευγάρι.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως οι δυο τους βρίσκονται ένα βήμα πριν επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Στα σχέδιά τους περιλαμβάνεται πολιτικός γάμος, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα σε στενό κύκλο συγγενών και φίλων, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την τελετή θα ακολουθήσει και ένα μεγάλο πάρτι, προκειμένου οι νεόνυμφοι να γιορτάσουν την ξεχωριστή τους ημέρα παρέα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Μικ Τζάγκερ παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1976, σύμφωνα με νέα βιογραφία

Τέιλορ Σουίφτ: Καταχωρεί τη φωνή της ως… εμπορικό σήμα για να προστατευτεί από τα deepfake μέσω ΑΙ

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο έφερε το καλοκαίρι στο Instagram – Οι εικόνες από την «ονειρική απόδραση» στο Μπαλί











