Φαίη Σκορδά – Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Στη Θεσσαλονίκη παραμονές του Πάσχα

Φαίη Σκορδά και Αλέξανδρος Αθανασιάδης αναμένεται να παντρευτούν τους επόμενους μήνες, με την παρουσιάστρια της εκπομπής «Buongiorno» του Mega, να μιλάει όλο και συχνότερα για το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει στη ζωή της.

Ο γάμος τους αναμένεται να συζητηθεί όσο λίγοι μέσα στο 2026. Για την ώρα πάντως, το ζευγάρι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπου θα κάνουν Ανάσταση, μαζί με αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Η Φαίη Σκορδά έχει μια ξεχωριστή σχέση με τη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματά της.

Έχει διατηρήσει φίλους και κατά διαστήματα επισκέπτεται την πόλη και την παραλία της. Επέλεξε να κάνει Πάσχα με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη και να μοιραστεί μια σειρά από στιγμές και εικόνες, με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και ασχολήθηκε με τα πασχαλινά καλούδια που της ετοίμασαν οι θείες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Φαίη Σκορδά και ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης ετοιμάζονται να παντρευτούν το προσεχές διάστημα σε στενό κύκλο, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμα η ακριβής ημερομηνία.

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» – «Ήταν αλλού»

Sean «Diddy» Combs: Ζητά ανατροπή της καταδίκης και της ποινής του με προσφυγή στο Εφετείο