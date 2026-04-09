Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» – «Ήταν αλλού»

Λίγες ώρες μετά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν της σειράς “Euphoria” του HBO, η Νατάσα Λιόν εθεάθη να απομακρύνεται από μια πτήση από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη.

Στο κόκκινο χαλί νωρίτερα στο TLC Chinese Theater στο Χόλιγουντ, η σταρ είχε εμφανιστεί με ένα εντυπωσιακό διαφανές τοπ. Αλλά στην πτήση προς τη Νέα Υόρκη αργότερα, η Λιόν φαινόταν να «είναι αλλού» στην πρώτη θέση του αεροσκάφους και όταν οι αεροσυνοδοί της ζήτησαν να κλείσει τον φορητό υπολογιστή της και να δέσει τη ζώνη ασφαλείας της για την απογείωση, δεν ανταποκρίθηκε.

Σύμφωνα με την Page Six, πολλοί αεροσυνοδοί προσπάθησαν επανειλημμένα να κάνουν την σταρ να ακολουθήσει τις εντολές τους και φαινόταν να κοιμάται πίσω από τα γυαλιά ηλίου της — μάλιστα σε κάποιο σημείο τρόμαξε και είπε: «Α! Με τρόμαξες!».

Τελικά, ο φορητός υπολογιστής της αφαιρέθηκε και το αεροπλάνο κατευθύνθηκε προς τον διάδρομο προσγείωσης, αλλά αργότερα γύρισε πίσω στην πύλη πριν από την απογείωση.

Ένας υπάλληλος της Delta επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο και ρώτησε την ηθοποιό: «Κυρία, χρειάζεστε ιατρική φροντίδα;» Στη συνέχεια, της είπε: «Κυρία, θέλω να κατεβείτε από το αεροπλάνο. Χρειάζεστε βοήθεια με τα πράγματά σας;»

«Πού είμαστε;» ακούστηκε να ρωτάει η Λιόν, πριν της πουν: «Είμαστε ακόμα στο Λος Άντζελες. Το αεροπλάνο δεν έχει πάει πουθενά». Και «Το αεροπλάνο δεν θα απογειωθεί μέχρι να κατεβείτε εσείς από αυτό».

Τελικά, η ηθοποιός σηκώθηκε και κατευθύνθηκε ήρεμα στην τουαλέτα, μετά βγήκε τρώγοντας πατατάκια και υπάκουα κατέβηκε από το αεροπλάνο — αφού οι αποσκευές της είχαν ήδη αφαιρεθεί.

Ο πιλότος είπε στην γεμάτη πτήση μετά την καθυστέρηση του αεροπλάνου λίγο πάνω από μία ώρα: «Έχουμε έναν επιβάτη που για κάποιο λόγο… δεν ακολουθούσε κάποιες βασικές εντολές… Είχαμε έναν επιβάτη που δεν φαινόταν να είναι σε θέση να ταξιδέψει απόψε, γι’ αυτό και του ζητήθηκε να κάνει κράτηση σε άλλη πτήση — ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά θα σας μεταφέρουμε στη Νέα Υόρκη το συντομότερο δυνατό και με την ασφαλέστερη δυνατή ταχύτητα».

Πριν από εβδομάδες, η Λιόν ενημέρωσε τους θαυμαστές της για το ταξίδι της απεξάρτησης, αφού ανακοίνωσε ότι είχε υποτροπιάσει τον Ιανουάριο — δημοσιεύοντας στο X, «Είμαι περήφανη που αναφέρω ότι αυτό το παιδί τα πάει πολύ καλύτερα και θα ξανασταθεί στα πόδια της».

Τον περασμένο μήνα, δημοσίευσε επίσης: «Θέλω να ευχαριστήσω τις κοινότητες ανάρρωσής μας και τους θαυμαστές που στάθηκαν δίπλα μας και ήταν τόσο υποστηρικτικοί. Στόχος μου είναι να διατηρήσω το ταξίδι κάπως ιδιωτικό, αλλά ανυπομονώ να μοιραστώ την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα μου, όπως είναι λογικό».

