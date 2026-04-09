To νέο επαγγελματικό πρότζεκτ της Μπλέικ Λάιβλι: Πώς άντλησε έμπνευση από τον Ράιαν Ρέινολντς και τα παιδιά τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη σειρά «Secrets of the Penguins» συμμετέχει ως αφηγήτρια η Μπλέικ Λάιβλι, η οποία παρουσιάζοντας το νέο επαγγελματικό της εγχείρημα αποκάλυψε ότι άντλησε έμπνευση για αυτό από τον σύζυγό της και τα παιδιά τους.
Σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά Gossip Girl, ανέφερε ότι η απόφασή της να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο συνδέεται άμεσα με τον Ράιαν Ρέινολντς και τα παιδιά της, Τζέιμς, Μπέτι, Ίνεζ και Όλιν.
Καθώς η μίνι σειρά απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, η Λάιβλι σημείωσε: «Έκανα την αφήγηση για τα παιδιά μου» και συμπλήρωσε: «Και στον τρόπο που αφηγήθηκα την ιστορία. Και στο γιατί».
Η ίδια ανέφερε ότι η συμμετοχή της στο πρότζεκτ συνέπεσε με μια περίοδο που το είχε ιδιαίτερη ανάγκη. «Αυτό το ντοκιμαντέρ ήρθε σε μια στιγμή που η καρδιά μου το χρειαζόταν περισσότερο», έγραψε.
Αναφερόμενη στην καθημερινότητα με τα παιδιά της, πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου αγαπούν να κοιμούνται βλέποντας εκπομπές για τη φύση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο παρηγορητικό και θεϊκό από αυτά τα γλυκά πλάσματα. Αυτή η σειρά κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στο σπίτι μου».
Παράλληλα, συνεχάρη την ομάδα παραγωγής της σειράς, η οποία είναι υποψήφια στις κατηγορίες Καλύτερης Φωτογραφίας σε Ντοκιμαντέρ, Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Φύσης και Ήχου σε Ντοκιμαντέρ. «Είναι τιμή μου που συμμετείχα σε αυτή την όμορφη ιστορία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια στην καταπληκτική ομάδα που δούλεψε τόσο σκληρά και με τόση φροντίδα. Αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες για να καταγράψουν αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα σε στιγμές που δεν έχουν ξανακαταγραφεί».
Διαβάστε επίσης:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.