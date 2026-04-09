To νέο επαγγελματικό πρότζεκτ της Μπλέικ Λάιβλι: Πώς άντλησε έμπνευση από τον Ράιαν Ρέινολντς και τα παιδιά τους

Στη σειρά «Secrets of the Penguins» συμμετέχει ως αφηγήτρια η Μπλέικ Λάιβλι, η οποία παρουσιάζοντας το νέο επαγγελματικό της εγχείρημα αποκάλυψε ότι άντλησε έμπνευση για αυτό από τον σύζυγό της και τα παιδιά τους.

Σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά Gossip Girl, ανέφερε ότι η απόφασή της να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο συνδέεται άμεσα με τον Ράιαν Ρέινολντς και τα παιδιά της, Τζέιμς, Μπέτι, Ίνεζ και Όλιν.





Καθώς η μίνι σειρά απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, η Λάιβλι σημείωσε: «Έκανα την αφήγηση για τα παιδιά μου» και συμπλήρωσε: «Και στον τρόπο που αφηγήθηκα την ιστορία. Και στο γιατί».

Η ίδια ανέφερε ότι η συμμετοχή της στο πρότζεκτ συνέπεσε με μια περίοδο που το είχε ιδιαίτερη ανάγκη. «Αυτό το ντοκιμαντέρ ήρθε σε μια στιγμή που η καρδιά μου το χρειαζόταν περισσότερο», έγραψε.



Αναφερόμενη στην καθημερινότητα με τα παιδιά της, πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου αγαπούν να κοιμούνται βλέποντας εκπομπές για τη φύση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο παρηγορητικό και θεϊκό από αυτά τα γλυκά πλάσματα. Αυτή η σειρά κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στο σπίτι μου».



Παράλληλα, συνεχάρη την ομάδα παραγωγής της σειράς, η οποία είναι υποψήφια στις κατηγορίες Καλύτερης Φωτογραφίας σε Ντοκιμαντέρ, Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Φύσης και Ήχου σε Ντοκιμαντέρ. «Είναι τιμή μου που συμμετείχα σε αυτή την όμορφη ιστορία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια στην καταπληκτική ομάδα που δούλεψε τόσο σκληρά και με τόση φροντίδα. Αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες για να καταγράψουν αυτά τα εντυπωσιακά πλάσματα σε στιγμές που δεν έχουν ξανακαταγραφεί».

