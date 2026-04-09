Γκάφα του CNN που «πέθανε» τον Michael J. Fox – «Είμαι καλά», απάντησε ο ηθοποιός (photo/video)

Σε γκάφα ολκής υπέπεσε το CNN, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο-αφιέρωμα με τον τίτλο: «Αναδρομή στη ζωή του ηθοποιού Μάικλ Τζ. Φοξ (Michael J. Fox)», δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο πρωταγωνιστής του «Back to the Future» έχει φύγει από τη ζωή.

Στη συνέχεια, το CNN κατέβασε το άρθρο και ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο TMZ: «Το δημοσίευμα αναρτήθηκε εκ παραδρομής· το έχουμε αφαιρέσει από τις πλατφόρμες μας και ζητούμε συγγνώμη από τον Michael J. Fox και την οικογένειά του».

Uncertainty about Michael's well-being stirred after CNN shared an article and video titled "Remembering the life of actor Michael J. Fox." There were no reports of his passing … and the post has since been taken down. pic.twitter.com/qOjINLQM1E — TMZ (@TMZ) April 8, 2026

Η συγγνώμη ήρθε μετά τη διάψευση του ρεπορτάζ από τους ίδιους τους εκπροσώπους του Φοξ, που είπαν στο TMZ: «Ο Μάικλ είναι πολύ καλά. Ήταν χθες στο PaleyFest. Βρισκόταν στη σκηνή και έδινε συνεντεύξεις».

Ο Φοξ έκανε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στο PaleyFest LA την Τρίτη, περνώντας από την εκδήλωση για το κλείσιμο των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν της σειράς «Shrinking» του Apple TV.

Harrison Ford gives Michael J. Fox a hug during a surprise appearance at PaleyFest.



The moment hits harder than expected. pic.twitter.com/0hAeV9s2Yk April 8, 2026

«Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN μεταδίδει ότι πέθανες;»

Από την πλευρά του, ο 64χρονος Φοξ καθησύχασε τους θαυμαστές του λέγοντας ότι είναι μια χαρά, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Threads, γράφοντας: «Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN μεταδίδει ότι πέθανες;».

Ο πρωταγωνιστής του «Back to the Future» πρόσθεσε: «Τι κάνεις… (A) αλλάζεις στο MSNBC, ή όπως κι αν λέγονται αυτές τις μέρες, (B) ρίχνεις καυτό νερό στα πόδια σου – αν πονάει, είσαι μια χαρά, (C) παίρνεις τη γυναίκα σου τηλέφωνο, ελπίζοντας ότι θα ανησυχεί αλλά θα σε καθησυχάσει, (D) χαλαρώνεις, το κάνουν αυτό μία φορά τον χρόνο, (E) αναρωτιέσαι τι στο καλό συμβαίνει;».

«Νόμιζα ότι έφτασε το τέλος του κόσμου, αλλά τελικά είμαι μόνο εγώ – και είμαι καλά. Με αγάπη, Μάικ», κατέληξε ο Φοξ.

