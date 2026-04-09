search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 17:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.04.2026 16:07

Γκάφα του CNN που «πέθανε» τον Michael J. Fox – «Είμαι καλά», απάντησε ο ηθοποιός (photo/video)

michael-j-fox_0904_1920-1080_new
credit: AP

Σε γκάφα ολκής υπέπεσε το CNN, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο-αφιέρωμα με τον τίτλο: «Αναδρομή στη ζωή του ηθοποιού Μάικλ Τζ. Φοξ (Michael J. Fox)», δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο πρωταγωνιστής του «Back to the Future» έχει φύγει από τη ζωή.

Στη συνέχεια, το CNN κατέβασε το άρθρο και ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο TMZ: «Το δημοσίευμα αναρτήθηκε εκ παραδρομής· το έχουμε αφαιρέσει από τις πλατφόρμες μας και ζητούμε συγγνώμη από τον Michael J. Fox και την οικογένειά του».

Η συγγνώμη ήρθε μετά τη διάψευση του ρεπορτάζ από τους ίδιους τους εκπροσώπους του Φοξ, που είπαν στο TMZ: «Ο Μάικλ είναι πολύ καλά. Ήταν χθες στο PaleyFest. Βρισκόταν στη σκηνή και έδινε συνεντεύξεις».

Ο Φοξ έκανε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στο PaleyFest LA την Τρίτη, περνώντας από την εκδήλωση για το κλείσιμο των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν της σειράς «Shrinking» του Apple TV.

«Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN μεταδίδει ότι πέθανες;»

Από την πλευρά του, ο 64χρονος Φοξ καθησύχασε τους θαυμαστές του λέγοντας ότι είναι μια χαρά, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Threads, γράφοντας: «Πώς αντιδράς όταν ανοίγεις την τηλεόραση και το CNN μεταδίδει ότι πέθανες;».

Ο πρωταγωνιστής του «Back to the Future» πρόσθεσε: «Τι κάνεις… (A) αλλάζεις στο MSNBC, ή όπως κι αν λέγονται αυτές τις μέρες, (B) ρίχνεις καυτό νερό στα πόδια σου – αν πονάει, είσαι μια χαρά, (C) παίρνεις τη γυναίκα σου τηλέφωνο, ελπίζοντας ότι θα ανησυχεί αλλά θα σε καθησυχάσει, (D) χαλαρώνεις, το κάνουν αυτό μία φορά τον χρόνο, (E) αναρωτιέσαι τι στο καλό συμβαίνει;».

«Νόμιζα ότι έφτασε το τέλος του κόσμου, αλλά τελικά είμαι μόνο εγώ – και είμαι καλά. Με αγάπη, Μάικ», κατέληξε ο Φοξ.

View on Threads

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump clooney
ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζ Κλούνεϊ Vs Ντόναλντ Τραμπ: Κλιμακώνεται η κόντρα – «Έγκλημα πολέμου οι απειλές στο Ιράν», «Είσαι αποτυχημένος ηθοποιός»

tanker petrelaio 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεβαίνει ξανά το πετρέλαιο λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας στο Ιράν: Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, άνοδος και για το μπρεντ

Georgiadis-Androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Γεωργιάδη – ΠΑΣΟΚ για τα ρουσφέτια: «Πηγαίνετε σε καμία εκκλησία», «Σας πήραμε χαμπάρι»

kinisiexodos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη έξοδος του Πάσχα: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι, το αδιαχώρητο στον Κηφισό – «Βουλιάζουν» τα λιμάνια

PATOULIS_0904_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Γιώργος Πατούλης: «Η μετανάστευση των νέων ιατρών: Από εθνική απώλεια σε ευκαιρία επαναπατρισμού»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

feta_cheese
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

adwnis marinakis tsipras karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

exipni-kamera_0704_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

trump clooney
tanker petrelaio 77- new
Georgiadis-Androulakis
1 / 3