Ιστορική δημοπρασία της πιο ολοκληρωμένης συλλογής vintage ρολογιών της Cartier (photos)

Την πιο ολοκληρωμένη συλλογή βίντατζ ρολογιών Cartier που κυκλοφόρησε ποτέ παρουσιάζει σε δημοπρασία ο οίκος Sotheby’s.

Η συλλογή «The Shapes of Cartier» αποτελείται από πάνω από 300 ιστορικά σημαντικά ρολόγια που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια 25 ετών.

Heading to Sotheby’s sales around the world this year: more than 300 timepieces spanning a century of Cartier’s rarest and most sought-after models such as the Crash, Bagnoire, Pebble, Octagonal, Maxi-Oval, Cintrée, Reverso, Santos and specialized vintage Tank variations.



‘The… pic.twitter.com/BpMSvrSAeF — Sotheby's (@Sothebys) April 8, 2026

Η αιώνια κυριαρχία του οίκου στη μορφή και στη λειτουργία αναδεικνέται μέσα από τις δημιουργίες των εργαστηρίων του Cartier στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το ιδιαίτερα περιζήτητο Λονδίνο. Ξεχωριστά ρολόγια είναι ένα Cartier London Crash του 1987 κατασκευασμένο από κίτρινο χρυσό με παραμορφωμένη οβάλ κάσα, μαζί με ένα βαθιά καμπυλωτό ρολόι Driver’s της δεκαετίας του 1960 που έχει σχεδιαστεί για να ακουμπά εργονομικά στον καρπό.

The world’s largest and most comprehensive collection of vintage Cartier watches, assembled over decades, is coming to Sotheby's.



‘The Shapes of Cartier: The Finest Vintage Grouping Ever Assembled’ features more than 300 timepieces from the French maison’s rarest and most… pic.twitter.com/eyt5Y7Zj24 — Sotheby's (@Sothebys) April 8, 2026

Άλλες σπάνιες δημιουργίες είναι γλυπτικές οκταγωνικές και Baignoire παραλλαγές και τα Pebble, Asymmetrical και Stirrup. Χωρίς μεγάλη παραγωγή, πολλά από τα ρολόγια που παρουσιάζονται είναι γνωστά ως μοναδικά ή παράγονται σε απίστευτα περιορισμένους αριθμούς. Συνολικά, ο πλούσιος κατάλογος εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως και 15 εκατομμύρια δολάρια.

‘The Shapes of Cartier: The Finest Vintage Grouping Ever Assembled’ underscores the house’s unparalleled ability to redefine the form and function of the wristwatch.



The appeal of vintage Cartier lies in its ability to capture a moment in design history while remaining entirely… pic.twitter.com/jqh1eG7ks2 — Sotheby's (@Sothebys) April 8, 2026

«Η γοητεία του βίντατζ Cartier έγκειται στην ικανότητά του να αποτυπώνει μια στιγμή στην ιστορία του σχεδιασμού, παραμένοντας παράλληλα εντελώς διαχρονικό. Είτε στην έντονη ασυμμετρία του ρολογιού Cartier Crash είτε στις εκλεπτυσμένες αναλογίες του Cartier Baignoire Allongée, κάθε δημιουργία αντανακλά έναν μοναδικό διάλογο μεταξύ τέχνης και καινοτομίας» δήλωσε ο Σαμ Χάινς από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Η δημοπρασία «The Shapes of Cartier» πραγματοποιείται για πρώτη φορά στις 24 Απριλίου στον Sotheby’s του Χονγκ Κονγκ, στη συνέχεια από τις 10 Μαΐου στην έδρα του οίκου της Γενεύης και στις 15 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη.

.