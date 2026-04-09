Αθηνά Οικονομάκου: «H μητρότητα με έφερε αντιμέτωπη με τις αντοχές και τα όριά μου»

Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου, με την ηθοποιό να επισημαίνει ότι όταν έγινε μαμά κατάφερε να δει τον εαυτό της πιο καθαρά, να μάθει τις αντοχές της όπως και τα όριά της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, τόνισε ότι μέλημά της δεν είναι απλώς να είναι καλά στην υγεία τους αλλά να νιώθουν ελεύθερα, να έχουν αυτοπεποίθηση και να διαθέτουν αξίες.

Πόσο σας άλλαξε η μητρότητα και ποιες είναι οι προτεραιότητες σας σε σχέση με τα παιδιά σας; Υπάρχει κάποιο επίθετο που θα μπορούσε να σας χαρακτηρίζει;

Η μητρότητα δεν με άλλαξε απλώς, με επανατοποθέτησε. Με έκανε να δω τον εαυτό μου πιο καθαρά, να καταλάβω τι έχει πραγματικά αξία και τι όχι. Με έφερε αντιμέτωπη με μένα, με τις αντοχές μου, με τα όρια μου, αλλά και με μια πλευρά αγάπης που δεν ήξερα ότι υπάρχει.

Οι προτεραιότητες μου πια είναι πολύ ξεκάθαρες. Δεν αφορούν μόνο το να είναι καλά τα παιδιά μου, αλλά και το πώς μεγαλώνουν. Επιθυμώ να νιώθουν ασφάλεια, να έχουν αυτοπεποίθηση, να μεγαλώνουν ελεύθερα, αλλά και να διαθέτουν αξίες και όρια. Αν θα έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό μου ως μητέρα, θα έλεγα ότι είμαι παρούσα, με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική σημασία της λέξης.

Ποιο είναι το κύριο μέλημα σας ως μητέρας προκειμένου να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά σας;

Το βασικό μου μέλημα δεν είναι απλώς να είναι ευτυχισμένα με την έννοια της στιγμής, αλλά να έχουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να σταθούν στη ζωή τους, να πατούν γερά στα πόδια τους. Παράλληλα, πιστεύω ότι τα παιδιά καθρεφτίζουν τους γονείς τους. Δηλαδή, αν ένας γονιός είναι καλά, ισορροπημένος και συνδεδεμένος με τον εαυτό του, αυτό περνά και στα παιδιά.

Οπότε, για μένα είναι σημαντικό να φροντίζω και τον εαυτό μου – γιατί τελικά ένας ευτυχισμένος γονιός μπορεί να μεγαλώσει και πιο ευτυχισμένα παιδιά. Από εκεί και πέρα, θέλω να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, αλλά και να μάθουν να διαχειρίζονται τις δυσκολίες. Δεν μπορείς να τα προστατεύσεις από όλα, αλλά μπορείς να τους δώσεις τα εργαλεία για να μάθουν να προχωρούν.

Διαβάστε επίσης:

Κάτια Δανδουλάκη: «Η γενιά μου φεύγει και με πονάει – Δεν μπορώ ακόμη να ακούω τα τραγούδια της Μαρινέλλας» (Video)

Έκλεψαν την πιστωτική της Cardi B και έκαναν αγορές 60.000 δολαρίων (Video)

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: «Φωτιά» στο Instagram με τις… καυτές φωτογραφίες της από το ταξίδι της στην Ιαπωνία με τον Ρομέν Γαβράς



