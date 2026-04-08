Έκλεψαν την πιστωτική της Cardi B και έκαναν αγορές 60.000 δολαρίων (Video)

Κλέφτες άρπαξαν την πιστωτική κάρτα της Cardi B και έκαναν αγορές 60.000 δολαρίων.

Η Cardi B είπε ότι κατάλαβε πως η κάρτα της είχε κλαπεί, όταν έλαβε ειδοποίηση στο κινητό της για αγορές 40.000 δολαρίων από κατάστημα Saks Fifth Avenue και 20.000 δολαρίων από κατάστημα της Apple.

Η ίδια εξήγησε ότι ακύρωσαν απευθείας την κάρτα της και επικοινώνησαν με τα καταστήματα από τα οποία έγιναν οι αγορές.

Απευθυνόμενη στους δράστες είπε «Θα σας πω κάτι, θα πάτε φυλακή μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Έχω φωτογραφίες πο φαίνεστε καθαρά»

Το 2024, η ράπερ είχε δηλώσει στο περιοδικό Complex ότι αν και η περιουσία της ξεπερνά τα 88 εκατομμύρια δολάρια είναι «σφιχτή» στις σπατάλες.

