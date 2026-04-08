search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 19:55
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Η Όμπρεϊ Πλάζα περιμένει το πρώτο της παιδί

Aubrey Plaza

H Όμπρεϊ Πλάζα είναι έγκυος.

Σύμφωνα με το People, η σταρ του «The White Lotus» περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Κρις Αμποτ και αναμένεται να γεννήσει το φθινόπωρο.

Το ζευγάρι συνεργάστηκε το 2020 στην ταινία «Black Bear» και το 2023 στην off-Broadway παράσταση «Danny and the Deep Blue Sea».

«Ήταν μια όμορφη έκπληξη μετά από μια συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά» ανέφερε πηγή από το περιβάλλον τους, προσθέτοντας ότι «αισθάνονται πολύ ευλογημένοι».

Σημειώνεται ότι ο πρώην σύζυγός της, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Τζεφ Μπαένα έδωσε τέλος στη ζωή του, σε ηλικία 47 ετών στις αρχές του 2025 στο Λος Άντζελες.

Αυτή την περίοδο, ο Άμποτ πρωταγωνιστεί στο Μπρόντγουεϊ στην αναβίωση του έργου του Άρθουρ Μίλερ, «Ο Θάνατος του Εμποράκου», μαζί με τους Νέιθαν Λέιν και Λόρι Μέτκαλφ.

Η Πλάζα κατάφερε να κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι τον περασμένο μήνα. Η σταρ επέλεξε oversized σύνολο, καθώς εθεάθη στη πρώτη σειρά της επίδειξης του οίκου Loewe.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3