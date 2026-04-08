Έμιλι Ραταϊκόφσκι: «Φωτιά» στο Instagram με τις… καυτές φωτογραφίες της από το ταξίδι της στην Ιαπωνία με τον Ρομέν Γαβράς

«Έριξε» το Instagram για μια ακόμη φορά η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με τις αποκαλυπτικές της φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιαπωνία, όπου βρίσκεται μαζί με τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβράς.

Το 34χρονο μοντέλο δημοσίευσε μια σειρά από αισθησιακά στιγμιότυπα από το Τόκιο, δίνοντας στους followers της μια πιο προσωπική ματιά στην καθημερινότητά της.

Σε μία από τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, ποζάρει τόπλες μπροστά στον καθρέφτη, καλύπτοντας το στήθος της με το χέρι της, ενώ σε άλλη εμφανίζεται φορώντας μόνο ένα μαύρο στρινγκ.

Σε διαφορετικό στιγμιότυπο, πιθανότατα τραβηγμένο από τον ίδιο τον Ρομέν Γαβράς, η Ραταϊκόφσκι φορά ένα λευκό μπουρνούζι, ελαφρώς ανοιχτό, αφήνοντας να φανεί το ντεκολτέ της.

Η ανάρτησή της περιλάμβανε επίσης πιο «καλλιτεχνικές» λήψεις, αλλά και στιγμές χαλάρωσης, με την ίδια να κρατά ποτό και να ποζάρει παιχνιδιάρικα μπροστά στον φακό.

Η σχέση της με τον 44χρονο Γάλλο σκηνοθέτη έγινε επίσημη στο Instagram τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγες ημέρες μετά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες από ρομαντικό δείπνο. Το ζευγάρι είχε συνδεθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο, όταν εθεάθη να φιλιέται στη Νέα Υόρκη.

Παρά τη δημοσιότητα γύρω από τις σχέσεις της, η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν αποτελεί προτεραιότητά της η εύρεση συντρόφου. Μιλώντας στο podcast «Modern Love» των New York Times, είχε τονίσει πως διαχειρίζεται μόνη της τις περισσότερες πτυχές της ζωής της. «Φροντίζω τον γιο μου, το σπίτι μου, το πρόγραμμά μου και την καριέρα μου. Το οικονομικό βάρος πέφτει σε εμένα», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι βρίσκει στήριξη κυρίως μέσα από τους φίλους της.

