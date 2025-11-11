Σε σχέση με τον Ρομέν Γαβρά η Έμιλι Ραταϊκόφσκι – Τα καυτά φιλιά και η μπλούζα με το… Άγιο Όρος (Photos)

Σε σχέση με τον Ρομέν Γαβρά είναι η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά και αγκαλιές δημοσίως στους δρόμους της Νέα Υόρκης, αγνοώντας παντελώς τα… αδιάκριτα βλέμματα!

Το 34χρονο μοντέλο και ο 44χρονος Ελληνο-γάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς, γιος του Κώστα Γαβρά, απαθανατίστηκαν σε τρυφερά τετ α τετ στην πρώτη τους δημόσια ρομαντική έξοδο.

Οι δυο τους περπατούσαν χέρι χέρι στον δρόμο, ενώ σταμάτησαν πολλές φορές για να ανταλλάξουν καυτά φιλιά και τρυφερές στιγμές.

Emily Ratajkowski resurrects the public PDA as she passionately kisses Dua Lipa's ex in romantic debut https://t.co/Njlrz0geuV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 11, 2025

Η σέξι Emrata υιοθέτησε ένα χαλαρό και κομψό στυλ για τη βραδινή της έξοδο στο «Μεγάλο Μήλο», φορώντας ένα καφέ δερμάτινο παλτό-καμπαρντίνα με γούνινα μανίκια το οποίο είχε δεμένο στη μέση της, τονίζοντας την αψεγάδιαστη σιλουέτα της, ενώ από μέσα φορούσε ένα μαύρο τοπ και παντελόνι καμπάνα. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα ζευγάρι ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια, ενώ το συνδύασε με μια σκούρα τσάντα και μεγάλα κρεμαστά σκουλαρίκια.

Από την πλευρά του, ο Ρομέν φορούσε ένα σκούρο μπλε τζιν, σκούρο μπλε παλτό πάνω από ένα ανοιχτό μπεζ πουκάμισο και ένα μπλε T-shirt που πρόδιδε την… ελληνική του καταγωγή, καθώς σε αυτό αναγραφόταν «Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας» και «Mount Athos» στα αγγλικά, ενώ είχε ζωγραφισμένο το σχήμα της Χερσονήσου του Άθω, όπως φαίνεται στην φωτογραφία του Deux Moi.

Ολοκλήρωσε το look του με ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ και λευκά αθλητικά παπούτσια. Τόσο εκείνος όσο και η Έμιλι, φαίνονταν να απολαμβάνουν τη στιγμή.

Οι προηγούμενες σχέσεις της Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο νέος έρωτας

Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη νέα σχέση της Ραταϊκόφσκι μετά το καλοκαίρι του 2024, όταν εθεάθη να ανταλλάσσει φιλιά με τον τραγουδιστή της κάντρι, Shaboozey

Πριν από μια σειρά σύντομων σχέσεων, η Έμιλι ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό κινηματογραφικών ταινιών Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλάρντ με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Σιλβέστερ, τον Μάρτιο του 2021, όμως τον επόμενο χρόνο αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Ο Ρομέν Γαβράς, από την πλευρά του, είναι περισσότερο γνωστός για τις πρώιμες σκηνοθετικές του δουλειές σε δημοφιλή μουσικά βίντεο, όπως το «No Church In The Wild» των Kanye West και Jay-Z, καθώς και τα «Bad Girls» και «Born Free» της M.I.A., ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στον κινηματογράφο, σκηνοθετώντας ταινίες μεγάλου μήκους όπως το πολυβραβευμένο γαλλικό δράμα «Athena» (2022). Τον Σεπτέμβριο, η πιο πρόσφατη ταινία του, με τίτλο «Sacrifice», έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

