Συγκλονίζει ο Ετεοκλής Παύλου – «Έβλεπα σε βίντεο στο δικαστήριο τη στιγμή που ξεψυχάω» (Video)

Με αφορμή την υπόθεση της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Ετεοκλής Παύλου αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία όταν αναγκάστηκε να παρακολουθήσει στο δικαστήριο το βίντεο από τη δολοφονική επίθεση που είχε δεχτεί.

«Με αυτό που είδα ξύπνησαν και μνήμες δικές μου. Είναι ό,τι πιο δύσκολο να βιώσεις αυτό που βιώνει η Ιωάννα Τούνη» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν ήμουν στο δικαστήριο, έπρεπε να παιχτεί ξανά το βίντεο για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω, τη στιγμή που δέχομαι την επίθεση δολοφονίας. Έβλεπα πώς έπεσα, που ακούμπησα, πώς ήμουν. Είναι στιγμές σοκαριστικές και δυστυχώς πρέπει να τις ζήσεις ξανά μέσα στο δικαστήριο».

«Ακούς ανθρώπους να επιχειρηματολογούν και δεν υποστηρίζουν ότι δεν έχεις δίκιο, ενώ εκείνη τη στιγμή τρέμουν τα χέρια σου. Το βλέπεις, παγώνεις, σου έρχονται οι μνήμες, εγώ δάκρυσα και γύρισα και έκλαιγα δίπλα στη μητέρα μου. Μετά όμως, μου πήρε πάρα πολύ καιρό να αποδεχτώ ότι αυτό το βίντεο το είδαμε 150 άνθρωποι».

