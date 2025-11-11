search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:02
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 09:59

Ράσελ Κρόου: Ενοχλημένος με τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του – Η ανάρτηση στο «X»

11.11.2025 09:59
russell-crowe-theriot-new

Τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του αποκάλυψε ο Ράσελ Κρόου ο οποίος ιδιαίτερα ενοχλημένος με τα σχετικά σχόλια στο διαδίκτυο, θέλησε να δώσει τέλος στις ανακρίβειες.

Με μια ανάρτησή του στο Χ, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι η διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του, Μπρίτνεϊ Θεριό, είναι 19 χρόνια.

«Το έχω διευκρινίσει πολλές φορές, αλλά κάποιοι προτιμούν τη φαντασία», έγραψε. «Είναι τόσο απρεπές να λέγονται τέτοια πράγματα. Η αγαπημένη μου Μπρίτνεϊ είναι 42 ετών. Εγώ είμαι 61» σημείωσε.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2013, στα γυρίσματα της ταινίας «Broken City», όταν η Θεριό εργαζόταν ακόμα ως ηθοποιός. Ωστόσο, οι δυο τους δεν συνδέθηκαν ερωτικά τότε αλλά, λίγο αφότου εκείνη αποσύρθηκε από τον χώρο του κινηματογράφου.

Σήμερα εργάζεται ως κτηματομεσίτρια, κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο πλευρό του Ράσελ Κρόου, το 2022.

Οι φήμες για αρραβώνα ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Θεριό εθεάθη στο Wimbledon φορώντας ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι που έμοιαζε με κόσμημα αρραβώνων. Παρά τα δημοσιεύματα, ο Ράσελ Κρόου ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes», ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά.

«Όλες αυτές οι αναφορές ότι η Μπρίτνεϊ κι εγώ είμαστε αρραβωνιασμένοι και ότι θα παντρευτώ ξανά; Όχι. Η ζωή μου είναι γεμάτη, γιατί να τη χαλάσω με έναν γάμο; Δεν πρόκειται να παντρευτώ ξανά. Το να το κάνεις μία φορά είναι ωραίο, αλλά δεν θέλω να το ξανακάνω. Ξέρω πώς μπορεί να πάει και δεν χρειάζεται να ξαναπεράσω από αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ο Κρόου χώρισε από την πρώην σύζυγό του, Ντανιέλ Σπένσερ, το 2012, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους και πλέον διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Μαρίνα Σπανού: «Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω λεφτά – Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα» (Video)

Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση για τα 12α γενέθλια της κόρης της

Στη Νέα Υόρκη η Άννα Βίσση – Η έκπληξη στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

hellas_gold_new
BUSINESS

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

tsoukalas_0502_1460-820-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα της «δεξιάς πολυκατοικίας» ο Σαμαράς, λέει το ΠΑΣΟΚ

ydrostrovilos_rethymno_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μοναδικές εικόνες στο Ρέθυμνο: Υπέροχη «συνάντηση» υδροστρόβιλου και ουράνιου τόξου (video/photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:02
ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

hellas_gold_new
BUSINESS

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

1 / 3