Ράσελ Κρόου: Ενοχλημένος με τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του – Η ανάρτηση στο «X»

Τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του αποκάλυψε ο Ράσελ Κρόου ο οποίος ιδιαίτερα ενοχλημένος με τα σχετικά σχόλια στο διαδίκτυο, θέλησε να δώσει τέλος στις ανακρίβειες.

Με μια ανάρτησή του στο Χ, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι η διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του, Μπρίτνεϊ Θεριό, είναι 19 χρόνια.

«Το έχω διευκρινίσει πολλές φορές, αλλά κάποιοι προτιμούν τη φαντασία», έγραψε. «Είναι τόσο απρεπές να λέγονται τέτοια πράγματα. Η αγαπημένη μου Μπρίτνεϊ είναι 42 ετών. Εγώ είμαι 61» σημείωσε.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2013, στα γυρίσματα της ταινίας «Broken City», όταν η Θεριό εργαζόταν ακόμα ως ηθοποιός. Ωστόσο, οι δυο τους δεν συνδέθηκαν ερωτικά τότε αλλά, λίγο αφότου εκείνη αποσύρθηκε από τον χώρο του κινηματογράφου.

Σήμερα εργάζεται ως κτηματομεσίτρια, κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο πλευρό του Ράσελ Κρόου, το 2022.

Οι φήμες για αρραβώνα ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Θεριό εθεάθη στο Wimbledon φορώντας ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι που έμοιαζε με κόσμημα αρραβώνων. Παρά τα δημοσιεύματα, ο Ράσελ Κρόου ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes», ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά.

«Όλες αυτές οι αναφορές ότι η Μπρίτνεϊ κι εγώ είμαστε αρραβωνιασμένοι και ότι θα παντρευτώ ξανά; Όχι. Η ζωή μου είναι γεμάτη, γιατί να τη χαλάσω με έναν γάμο; Δεν πρόκειται να παντρευτώ ξανά. Το να το κάνεις μία φορά είναι ωραίο, αλλά δεν θέλω να το ξανακάνω. Ξέρω πώς μπορεί να πάει και δεν χρειάζεται να ξαναπεράσω από αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ο Κρόου χώρισε από την πρώην σύζυγό του, Ντανιέλ Σπένσερ, το 2012, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους και πλέον διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Διαβάστε επίσης:

Μαρίνα Σπανού: «Δεν τραγουδούσα στον δρόμο για να μαζέψω λεφτά – Ένιωθα αμήχανα όταν μου πετούσαν χρήματα» (Video)

Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση για τα 12α γενέθλια της κόρης της

Στη Νέα Υόρκη η Άννα Βίσση – Η έκπληξη στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα (Photos)